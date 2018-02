Frío intenso y posibilidad de más nevadas en los próximos días

El frío intenso regresa a la provincia tras la tregua que ha supuesto la jornada del sábado, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), junto con la posibilidad de que vuelvan a producirse nevadas al menos hasta el martes por encima de los 800 metros de altitud. Las temperaturas bajarán esta noche y se registrarán heladas en todo el interior, que no serán muy intensas pero se sucederán a lo largo de las jornadas siguientes, por lo menos hasta el jueves 8 de febrero. Mientras tanto, las máximas bajarán de manera más significativa y no sobrepasarán los 8 grados en los municipios situados a mayor altitud y se quedarán en torno a los 15 en el litoral, donde las mínimas podrían quedarse en 2 o 3 grados a mitad de la próxima semana.

Las comarcas alicantinas, no obstante, no se verán afectadas de lleno por este regreso del temporal, ya que no se da por seguro que vaya a aparecer la nieve y, además, en caso de hacerlo lo más probable es que no caiga en zonas habitadas. La cota prevista es de 1.000 metros para el domingo, bajando a 800 metros el lunes. Eso sí, se esperan otra vez lluvias, con una probabilidad del 75% el domingo por la tarde y del 80% el lunes. Para los días siguientes se señala una cota de nieve inferior, de sólo 500 metros el jueves; ahora bien, la probabilidad de precipitación es menor, por lo que si finalmente se produjera alguna nevada sería puntual y débil, en las montañas o en localidades situadas a bastante altitud como Banyeres, Agres o Fageca.

Esta previsión es bastante diferente de la que se ha anunciado para el interior de la mitad norte de la Comunidad Valenciana (las comarcas más septentrionales de Valencia y todas las de Castellón alejadas del litoral), donde se ha lanzado un aviso naranja por nevadas. En esas zonas podrían acumularse hasta 15 centímetros de nieve en 24 horas a partir de la tarde del domingo, por encima de los 900 metros.

La situación de temperaturas frías tanto por el día como por la noche proseguirá al menos hasta el jueves 8 de febrero, última jornada para la que la Aemet ofrece ahora mismo previsión. Por el momento, este sábado los termómetros se han recuperado después de las nevadas del viernes. Alicante ha tenido una máxima de 14,7 grados, mientras que en Elche se han quedado en 13,5 y en Orihuela ha sido de 14,1. Mientras tanto, en Alcoy la máxima ha sido de 11,4 grados, todos estos valores según la Aemet, y en pueblos pequeños a gran altitud como Agres y Fageca se han quedado en torno a los 7 grados, según Avamet.

En cuanto a las carreteras, ninguna vía está cortada en la provincia, según la información que ofrecía a las seis de la tarde de este sábado la Dirección General de Tráfico (DGT). No obstante, hay problemas para circular por los puertos de Tudons (carreteras CV-770 y CV-785) y Confrides (carretera CV-70), así como en las vías que unen Benifallim y Benilloba (CV-787) y Castell de Castells y Tàrbena (CV-752).