El PP reclama a Echávarri que abra un aula de estudio 24 horas en el colegio 9 d´Octubre

La portavoz adjunta del PP, Mari Carmen de España, ha denunciado hoy "el incumplimiento de la promesa del gobierno ilegítimo del alcalde, Gabriel Echávarri, de instalar una sala de lectura y estudio abierta durante 24 horas en las instalaciones del actual colegio 9 d'Octubre". Para De España, "sabiendo que hay estudiantes que buscan espacios públicos donde poder estudiar el mayor número de horas, Echávarri se comprometió en campaña electoral a habilitarles ese espacio en el 9 d'Octubre y luego lo incumplió, como tantas cosas".

A través de un comunicado, la concejal popular ha recordado que "el actual alcalde se comprometió también a abrir las bibliotecas los sábados y de imponer en todas las de la ciudad un horario continuado de 9 a 20:30 horas, sin embargo no ha cambiado nada al respecto a lo que había cuando gobernaba el PP, con los mismos horarios que antes". De España ha recordado que "esa fue una promesa electoral del PSOE con la que se presentó a los pasados comicios municipales y que tampoco ha cumplido ni tiene ningún interés de cumplir".

La concejal popular ha señalado que "igual que Echávarri se ha reído de los comerciantes al incumplir las promesas que hizo, también lo ha hecho con los jóvenes a quienes engañó prometiendo algo que luego ni ha hecho ni ha querido hacer, como también se comprometió a que algunas bibliotecas públicas dispusieran de servicio de horario de sábado hasta mediodía con una programación especial de animación a la lectura".

De España reclama a Echávarri "que cumpla estas promesas incluida en su programa electoral, que debería conocer si es que se lo ha leído". Según la edil popular, "el programa electoral de los socialistas dejaba bastante que desear, hasta el punto de que el PSOE con seis concejales obtuvo el peor resultado de su historia en la ciudad". La portavoz adjunta del PP también ha recordado también "el compromiso incumplido de los socialistas de remodelar las bibliotecas existentes"

Desde el PP, se preguntan que "si Echávarri dice que no se siente comprometido a cumplir los acuerdos del pacto con Guanyar y Compromís que le llevaron a la Alcaldía, tampoco tiene interés en llevar a cabo su propio programa electoral con el que se presentó, entonces ¿a quién representa este señor?". Para la edil del PP, "se demuestra que no es más que un okupa aferrado al poder y que los alicantinos no le importan nada".