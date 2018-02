Hacienda rechaza la enmienda a la totalidad a los presupuestos del PP

La Concejalía de Hacienda ha rechazado la enmienda a la totalidad a los presupuestos presentada por el PP porque, tras realizar el correspondiente análisis y estudio de los presupuestos alternativos, considera que "incumple el reglamento del pleno, el cual establece que las enmiendas de creación o de incremento de gastos sólo podrán ser admitidas si proponen una baja por igual cuantía respecto al mismo órgano presupuestario".

Según un comunicado del Ayuntamiento, el texto alternativo "que el grupo municipal de la oposición presentó como nuevo, con el que aseguraban un cambio íntegro, toma como base los Presupuestos Municipales ya presentados por este equipo de gobierno el pasado mes de diciembre, sin tocar los ingresos y manteniendo varios capítulos".

Desde Hacienda, prosigue el comunicado, concretan que "el hecho de no tocar los ingresos no significa que no se tenga que volver a enviar a Madrid los presupuestos, como aseguran desde el Partido Popular, sino todo lo contrario porque se trata de un conjunto de ingresos, gastos y todos aquellos anexos que lo acompañan".

En este sentido, la edil de Hacienda, la socialista Sofía Morales, ha explicado que "aunque este grupo rechaza los presupuestos realizados para la ciudadanía, el PP ha utilizado la misma base y nos los han presentado como nuevos, confundiendo además las enmiendas con la enmienda al totalidad", al tiempo que añade que "este texto está realizado desde el profundo desconocimiento de un proceso que queda recogido en la normativa y que es imprescindible si se quiere hacer un trabajo serio".

Por otro lado, según Morales, se observa que se han "propuesto bajas en partidas que ya se están gestionando a través de contratos, por lo que sería necesario efectuar la indemnización correspondiente a la ruptura de dicho contrato, con la consecuente merma en servicios concretos para la ciudadanía".

Para la edil de Hacienda, "la forma en que el Partido Popular nos ha presentado esta supuesta alternativa es una falta de respeto grave para todos aquellos que realmente han trabajo duro por sacar adelante unos presupuestos reales, para los ciudadanos y ciudadanas". Además, considera que "sin duda han perdido una gran oportunidad y han demostrado una vez más que sólo se mueven por intereses partidistas, criticando también al resto de grupos y asegurando que las enmiendas parciales no sirven, y lo que no ha sido útil es lo que han hecho ellos".

En el citado comunicado, Morales continúa explicando que "teniendo en cuenta todo esto, se debería proceder a realizar un presupuesto de gastos nuevo, su revisión y su posterior envío a Madrid, con el retraso correspondiente, demostrando una vez más que no piensan en la ciudadanía".

La Concejalía de Hacienda, tras anunciar el rechazo a la enmienda a la totalidad del PP, asegura que se continúa con la resolución del resto de enmiendas (Guanyar, de quien depende el futuro de los presupuestos, presentó 44 enmiendas). La Comisión de Hacienda está prevista para la próxima semana y, finalmente, el pleno extraordinario se celebrará el 15 de febrero, un día después de la fecha inicialmente anunciada.

Barcala: "Era de esperar que se buscara cualquier excusa"

En respuesta al comunicado del gobierno local, el portavoz municipal del PP, Luis Barcala, se ha mostrado cauto a la espera de valorar los detalles técnicos de la decisión de la Concejalía de Hacienda: "Estamos a la espera de conocer exactamente los motivos técnicos alegados, ya que la concejala Morales ha optado por informar primero a los medios antes que a los interesados. No obstante, era de esperar que se buscara cualquier excusa desde el minigobierno del señor Echávarri para impedir que pueda debatirse una alternativa. Lo hacen con nuestra enmienda a la totalidad, como se lo hacen a comerciantes, sindicatos, asociaciones y todo aquel que pueda poner en evidencia sus carencias y su falta de rumbo. Nos suena raro que se haga mención al ROP cuando esté supuesto no está regulado y hay que recurrir a la normativa general, pero estudiaremos los argumentos". Barcala ha defendido el trabajo realizado por su grupo y criticado, a su vez, al gobierno municipal: "Hemos trabajado muy duro para presentar una alternativa a unos pésimos presupuestos y defenderemos nuestra enmienda por muchos intentos que haga el señor Echávarri por callarnos. No van a ser los mismos que, por tercer año consecutivo, tramitan tarde y mal los presupuestos, los que nos den a los demás lecciones de nada. Echávarri y sus cinco concejales han sido incapaces de hacer sus propios presupuestos y han presentado los que hicieron en el tripartito".