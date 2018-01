Críticas del PP al "fiasco" de la Gala del Comercio por la escasa participación

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Alicante subraya como causas del "fiasco" de la Gala del Comercio del próximo 6 de febrero, en la que sólo participarán medio centenar de establecimientos frente a los 112 de la anterior edición, el tijeretazo del 40% en el presupuesto de la Concejalía para 2018, el recorte de de 50.000 euros en promoción comercial y el "despropósito" del alumbrado navideño.

"El sector no puede estar muy contento con el gobierno del PSOE", destacan los populares. El principal partido de la oposición también cree que influyen incumplimientos de 2017 como el proyecto de construcción del de la Zona Norte.mercado municipal

La portavoz adjunta del grupo popular en el Ayuntamiento, Mari Carmen de España, considera que la "nefasta gestión" del alcalde, Gabriel Echávarri, en materia de Comercio, y "sobre todo sus mentiras continuadas", han tenido reflejo en el previsible "fiasco" de la Gala de Comercio que va a celebrarse el 6 de febrero, "donde muchos de los comerciantes han decido darle plantón por sus constantes engaños".

"Echávarri dijo que la denuncia por el presunto fraccionamiento de contratos de Comercio, por un total de 190.000 euros, se iba a quedar en nada y ahora está imputado", señala De España, que recuerda que también se comprometió el año pasado con un "presupuesto que no ha cumplido y era responsabilidad directa suya", como es el caso del proyecto de construcción del mercado municipal de la Zona Norte, previsto para 2017. "Y no sólo no se ha hecho sino que tampoco ha sido incluido (en los presupuestos) para construirlo este año, por no hablar del despropósito del retraso de más de quince días en la instalación el alumbrado navideño".

"Nos resulta llamativo -ha explicado De España- que en la partida destinada a actividades de promoción comercial, dinamización y hostelería se produzca un recorte del presupuesto y pase de 130.000 euros en 2017 a 80.000 euros previstos para este año. El sector no puede estar muy contento con el gobierno de Echávarri", señalan los populares, que consideran que la guinda del pastel es el "tijeretazo" del 40% en el presupuesto para este año.

De España dice desconocer los motivos de este "castigo" de Echávarri al comercio de Alicante. "No hay nada que justifique un recorte en la partida presupuestaria de 2018, que ha pasado de 1.080.133 euros a 611.633 euros. El problema de este alcalde es que mañana puede prometer lo que quiera para intentar ilusionar, pero todo el mundo ya sabe que sus promesas luego quedan en meras mentiras", dice la edil.

La portavoz adjunta popular ha puesto como ejemplo las promesas electorales de Echávarri sobre los horarios comerciales: "Prometió una cosa para luego hacer la contraria, y luego volver a desdecirse casi en bucle, un día digo una cosa y mañana digo otra. Y así siempre. El problema es su falta de credibilidad, a la gente ya le da igual lo que diga porque nadie le cree".