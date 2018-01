Encierro en el Ayuntamiento para exigir soluciones para una familia

Una decena de miembros de la plataforma se encerraron en el hall del Ayuntamiento de Alicante para exigir que se paralice un desahucio previsto para hoy de una joven de 17 años, su pareja y el hijo de ambos de 15 meses. Previamente habían estado toda la mañana mediando con personal del Patronato de la Vivienda para tratar de frenar el desalojo de esta pareja que reside en un piso propiedad de una entidad bancaria en la zona norte de la ciudad. «La excusa que nos da el Ayuntamiento es que al tratarse del caso de una menor, ellos no pueden intervenir, lo cual es un argumento descabellado porque ahora van a ser dos los menores que se queden en la calle, la madre y su hijo», señala Gómez.

Sofía Morales accedió finalmente a hablar con ellos. Según la edil de Acción Social, el Ayuntamiento no había tenido conocimiento de la situación de esta pareja «hasta hoy mismo (por ayer)». La edil de Servicios Sociales asegura que están mediando con el banco para tratar de frenar el desalojo in extremis. Sin embargo, Morales afirma «que la última palabra la tiene el banco». En caso de que el desalojo no quede paralizado, «ofreceremos a esta familia una pensión mientras tramitamos toda la documentación».

El desalojo está fijado para mañana a las 11 y sería el segundo al que se enfrenta esta familia. «En noviembre ya logramos pararlo y entonces el Patronato de la Vivienda nos dijo que les confiáramos el tema, que ellos lo solucionarían y nadie ha hecho nada para evitarlo».

Desiré Gómez asegura que a la joven ni siquiera le han explicado que «podía haberse hecho un documento de emancipación, ya que los servicios sociales están desbordados». La casa que ocupa la pareja, no reúne las más mínimas condiciones de habitabilidad, «pero aún así el banco insiste en recuperarla».