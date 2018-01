Sanidad invertirá este año 20 millones para reformar y ampliar hospitales y centros de salud

La mayor partida va destinada a aumentar la capacidad del Hospital de Día Oncológico de Sant Joan y a modernizar las Urgencias del Hospital General de Alicante.

La Conselleria de Sanidad invertirá en la provincia de Alicante 20,4 millones de euros a lo largo de este año. Este dinero, que forma parte del denominado Plan de Dignificación de Infraestructuras 2016-2019, servirá fundamentalmente para reformar y ampliar los hospitales públicos y centros de salud y para la adquisición de tecnología. De esta manera, Sanidad tampoco acometerá este año la construcción de ninguna de las grandes infraestructuras que la provincia tiene pendientes, algo que ha levantado las críticas de los principales sindicatos de la sanidad, que entienden que pasado ya lo peor de la crisis es hora de recuperar proyectos que quedaron años atrás en los cajones. «Esta conselleria no está en disposición de hacer obras faraónicas. Queremos dignificar lo que tenemos y ampliarlo en función de las necesidades que van surgiendo», señaló ayer la consellera de Sanidad, Carmen Montón, quien estuvo en Alicante para presentar el plan de inversiones de este año.

El Hospital de Sant Joan es el centro que recibirá la mayor parte de las inversiones este año, 5,2 millones de euros. Con este dinero, Sanidad tiene previsto ampliar el hospital de día de oncología y adjudicar la redacción del proyecto de reforma del centro de salud y de especialidades de la calle Gerona, una obra que ya trató de acometer el anterior gobierno de la Generalitat, pero que la crisis dejó estancada cuando sólo se habían acometido las obras de mejora de los accesos.

El segundo departamento en cuanto a inversión es la Marina Baixa, donde se destinarán 3,6 millones de euros para licitar la redacción del proyecto de ampliación y reforma del Hospital de La Vila. El centro contará con un nuevo equipo de resonancia magnética y se reformará la unidad de hospitalización.

El Hospital General de Alicante recibirá 2,87 millones de euros para iniciar la reforma de las Urgencias generales y pediátricas, así como la remodelación de la unidad de corta estancia del centro sanitario. También se pondrá en marcha una nueva sala de hemodinámica para tratamientos de cardiología.

El departamento de salud de Elche contará con 2,1 millones de euros para la renovación total de la quinta planta del hospital, correspondiente al servicio de Medicina Interna, «cumpliendo así el objetivo de reformar todas las plantas del hospital, una por año», según precisó ayer la consellera de Sanidad.

Más de 1,97 millones de euros recibirá por su parte el departamento de salud de Elda, que este año tiene previsto ampliar las consultas externas y renovar y acondicionar el área de paritorios. Además, en 2018 se licitará la redacción del proyecto del consultorio auxiliar Elda-Virgen de la Cabeza. El Ayuntamiento ya ha cedido la parcela para esta instalación.

El departamento de salud de Alcoy recibirá cerca de 1,7 millones de euros. Este año, según detalló la consellera, el hospital remodelará el servicio de Pediatría y Neonatología y verá también concluidas las obras del centro de salud de Cocentaina.

En Orihuela, que dispondrá de 1,26 millones de euros, se llevarán a cabo las obras en el área de quirófanos del hospital, «que adquirirá nuevo equipamiento de última generación».

Además, se destinarán 166.350 euros al hospital de crónicos y larga estancia La Pedrera de Dénia, para mejoras en sus instalaciones y 63.000 euros que se destinarán al Hospital de Sant Vicent del Raspeig para adecuación de salas y habitaciones. Por último, el Centro de Salud Pública de Alicante dispondrá en 2018 de 350.000 euros dentro de este plan, que destinará 1.150.000 euros para otras inversiones necesarias en la provincia.

Los principales sindicatos del área de Sanidad ven insuficiente esta inversión y piden retomar proyectos importantes, como es el caso del tercer hospital para la ciudad de Alicante. «De nada sirve que reformemos los hospitales si la lista de espera no disminuye y su capacidad además es limitada. Por más gente que se opere, si luego no hay camas para ingresarlos no hacemos nada», explica Francisco Tévar, responsable de CC OO en el Hospital General de Alicante. En este sentido, Tévar cree que es necesario un rediseño de la sanidad en la ciudad, «que contemple además los centros de salud pendientes desde hace años».

Para UGT en el Hospital General de Alicante es necesario acometer una reforma integral del edificio, «ya que está hecho polvo de arriba abajo, como se pone de relieve cada vez que llueve y se llena de goteras por todos sitios».

Un aumento de plantillas es lo que reclaman desde el Sindicato Médico. Para su secretario general, Víctor Pedrera, la provincia sigue estando además «marginada en cuanto a instalaciones y servicios respecto a Valencia». Pedrera recuerda en este sentido que los horarios de los puntos de atención continuada en la capital del Turia son mucho más amplios que en la provincia.

Por su parte, Inmaculada Vidal, de CC OO en el Hospital de Sant Joan recuerda que aún existen muchos consultorios en locales cedidos por el Ayuntamiento «que no reúnen las condiciones más adecuadas para los pacientes», mientras muchos centros de salud, «sobre todo Cabo Huertas, Sant Joan o El Campello sobrepasan el cupo de tarjetas por médico recomendado».

La consellera recordó que en 2016 se destinaron inicialmente 15,5 millones de euros para mejorar las infraestructuras de la provincia de Alicante, y se alcanzó un porcentaje de ejecución del 90% (casi 14 millones invertidos finalmente), mientras que en 2017, la estimación inicial fue de 17,7 millones de euros, que finalmente se ampliaron a 19,9 millones. En este caso, el porcentaje de ejecución rozó el 99% (19,8 millones ejecutados el año pasado en la provincia).