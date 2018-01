Plaza de Galicia plantará este año en Cuarta tras dejar Especial en protesta por los últimos premios

La hoguera Parque Plaza de Galicia plantará su monumento de 2018 en Cuarta categoría tras renunciar a seguir concursando en Especial, la de mayor inversión y prestigio, como protesta por los premios de los últimos años a los monumentos. Aunque la asociación festera «amenazó» inicialmente con bajar directamente a Sexta, la última categoría, al final se queda en una intermedia, apostando por la obra que plantará el artista José Sanchís.

Un grupo de festeros se desplazó recientemente al taller del constructor para la firma del contrato. La comisión rebaja este año su presupuesto general en un 12% con respecto a 2017, dedicando el dinero que resta al monumento a otros aspectos de la Fiesta como la confección del llibret, la presentación de bellezas, así como para potenciar la celebración en el barrio con más música y pólvora.

El presidente, César Sirvent, destaca que se realizarán actividades variadas y habrá más detalles para los comisionados. «A pesar de haber reducido las cuotas de los festeros al 50% con respecto a años anteriores, sumaremos un buen pico gracias a los 12.500 euros de superávit que tuvimos en 2017. Esto nos permitirá seguir funcionando y plantearnos otros retos en próximos ejercicios».

La hoguera decidió dejar la categoría Especial de los monumentos de las Hogueras como queja tras los resultados obtenidos por Parque Plaza de Galicia desde que en 2013 retornó a la misma. En estos años el jurado siempre ha calificado sus monumentos entre los últimos puestos -excepto en las Hogueras de 2014, año en que quedaron sextos-, aunque causó un especial malestar el haber quedado últimos tanto en 2016 como en la plantà del pasado mes de junio, cuando uno de los miembros del jurado llegó a puntuarles con un cero.

En Plaza de Galicia consideran que el jurado de Especial tiene una particular predisposición «a no valorar con arreglo a lo que es la hoguera. En 2015 con La mano que mece la cuna nos dieron el noveno premio cuando merecía, no ganar, pero sí el sexto o séptimo, como poco», dijo en su momento César Sirvent. A raíz de ese malestar, el artista que plantó en los últimos años, Domingo Blesa, construyó en 2016, de acuerdo con el presidente de la comisión, una hoguera muy crítica con el jurado, que fue puntuada la última. «Parece que no les gustó demasiado la crítica». La comisión tiene 23 festeros adultos y 8 infantiles, y maneja un presupuesto anual cercano a los 100.000 euros.