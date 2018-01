Un parque canino intransitable por el mal estado del suelo

Lleno de pedruscos, hoyos y embarrado en cuanto cae algo de lluvia. Es el estado del parque canino de la avenida Locutor Vicente Hipólito, según la queja de usuarios que suelen llevar allí a sus mascotas. Aseguran que el parque sigue estando en precarias condiciones y que el suelo es intransitable para personas con movilidad reducida, por lo que quienes empujan carritos de bebé encuentran grandes dificultades, optando por no entrar al recinto, como denuncia Lucía Castaño.

Los vecinos, preocupados por el estado del parque, aseguran que está tan mal que ahora casi siempre está vacío y casi nadie lleva a sus perros porque lo ponen todo perdido. En el caso de Lucía Castaño, tiene dos perras y un bebé y asegura que sola no se atreve a ir al parque con sus canes sobre todo porque "la accesibilidad es nula".

"Allí no entra nadie y no apetece con lo mal que está. No me extraña que nadie entre con su perro. Si moja la casa queda hecha un cristo y siempre hay algún charco por una tubería rota".

No es la primera vez que los vecinos que llevan a sus mascotas a este parque canino se quejan de sus condiciones. La muerte en noviembre de un perro que se escapó del pipicán por un agujero en la valla en el momento en el que el TRAM pasaba por la vía reavivó la denuncia vecinal.

El perro atropellado era el de Jorge y Cristina, una pareja que entregó un escrito en la Oficina de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento a fecha de 31 de octubre, en el que expusieron las malas condiciones del parque, como otros usuarios habían expuesto a este periódico ocho meses antes.

«La fuente instalada en el recinto no funciona, el espacio lleva sin limpiarse desde que se abrió, hay fugas de agua y la puerta de acceso es insegura porque los perros pequeños se pueden colar por debajo», enumeraban en la queja. Apenas quince días después de esa queja oficial, su husky estaba jugando con otros canes cuando se coló por uno de los agujeros del vallado que da a las vías del TRAM, con la mala fortuna de que uno los trenes pasó en ese momento y lo embistió, causándole lesiones irreparables que llevaron a los veterinarios a decidir sacrificarle.

Con anterioridad, en marzo de 2017, este diario se hizo eco de la queja de usuarios que incidían en que la instalación carecía de vallas de seguridad ni por el lado del tranvía ni por la avenida Locutor Vicente Hipólito y que tampoco había luz por las noches. Añadían que no había papeleras ni fuentes de agua para los animales, y se quejaban del mal estado del suelo.

Tras el accidente mortal de un perro, el Ayuntamiento anunció la colocación de una doble puerta de acceso peatonal para que la entrada sea más cómodo por la avenida Locutor Vicente Hipólito y un vallado nuevo, paralelo al del TRAM, para aportar más seguridad ante posibles agujeros en la valla. Fue una intervención de urgencia que hizo la Concejalía de Infraestructuras en este parque de perros de la Playa de San Juan.

"El vallado es ahora seguro y fuerte. Se han cimentado las esquinas para evitar que los perros de menor tamaño puedan colarse y la doble puerta de entrada dispone de más seguridad", explicó la concejala de Infraestructuras, Gloria Vara.

La edil destacó que se había instalado una correa de hormigón bajo el vallado para que los perros pequeños no puedan salirse, y otro vallado nuevo paralelo al del tranvía con el fin de aportar más seguridad ante las posibles roturas.

El Ayuntamiento ha querido incidir en que el área canina ha quedado totalmente rehabilitada, dotándola de más seguridad y de buenas condiciones de salubridad, por lo que se ha reconvertido en un espacio público adecuado para el disfrute de canes y ciudadanos.

Vara dijo que en menos de una semana se acometieron todas las intervenciones realizadas, como la reparación de una tubería rota que había embarrado el área.

El Ayuntamiento reconocía las malas condiciones del recinto. "Un solar en mal estado, rodeado de escombros y en situaciones de insalubridad, así como una zona dotada de muy poca seguridad", que Vara consideró que había que rehabilitar de forma urgente.

Sin embargo, los usuarios consideran que el suelo al menos no se ha arreglado como se debería haber hecho.