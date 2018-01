El vertedero de Xixona no recupera ni la mitad de los residuos que marca la normativa

El vertedero de Xixona no recupera ni la mitad de los residuos que establece el Plan Integral de la Comunidad Valenciana, que marca que, como mínimo, un 9% de los materiales que llegan a las instalaciones deben ser recuperados para su posterior reciclaje. Sin embargo, Alicante se queda en el 4,4%. Según ha manifestado el portavoz valenciano de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas, esta planta «tiene muy bajo rendimiento de recuperación de materiales», añadiendo que el objetivo es que en 2020 se pueda recuperar el 50% de los desechos en origen «por lo que las cifras no son nada positivas y muestran que la situación en cuanto al tratamiento de enseres, escombros y plásticos no avanza». Según los datos de la Dirección General de Calidad Ambiental, el 80% de la basura que llega a Xixona no se recicla y se lleva al vertedero, cuando el Plan Integral establece que no se puede superar el 44%.

Pese a que la planta de Piedra Negra sólo tiene capacidad para procesar residuos domésticos, en el vertedero se arrojan colchones, sofás, escombros, podas o desechos industriales de toda la Comunidad Valenciana. Para Ecologistas en Acción la planta de Xixona «es un indicativo de la situación que existe en toda la Comunidad Valenciana». La solucion pasaría, en opinión del portavoz, por la recogida selectiva de la materia orgánica como residuos de la cocina o restos de poda. Alcoy va a comenzar a desarrollar esta medida en el centro de la ciudad, pero según establece el Plan Zonal los ayuntamientos deberían haber empezado a hacerlo en 2010, en primer lugar los grandes productores como hospitales u hoteles y posteriormente a nivel doméstico en toda la población. «La recogida selectiva de la materia orgánica implica un contenedor más y más camiones para poder llevarla a la planta y tratarla de forma diferente para que no se contamine» según ha manifestado Carlos Arribas, señalando que las competencias en este sentido son de los ayuntamientos.

Tal y como publicó ayer este medio, el secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Generalitat Valenciana, Julià Àlvaro, dijo que «el Plan Zonal está en pésimas condiciones, que lleguen materiales en esas condiciones no es extraño». Al ser informado de lo que se aprecia en un vídeo sobre el tratamiento de basuras en el vetedero de Piedra Negra, Álvaro dijo que «se está haciendo una gestión poco ejemplar de los residuos en la Comunidad Valenciana. Todos los residuos, a priori, no pueden ser tratados porque faltan plantas de tratamientos» Ante estas declaraciones, el portavoz valenciano de Ecologistas en Acción ha asegurado que la Conselleria debería obligar a las plantas a un tratamiento específico de voluminosos y residuos de construcción y demolición y presionar a la concesionaria, en este caso Ferrovial, a que cumpla los objetivos y que la basura pase por planta y no vaya directamente al vertedero. El colectivo ha pedido que se imponga la sanción pertinente a la empresa «al ser una infracción grave» contemplada en la Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana. La empresa que gestiona este vertedero ha defendido que todas las prácticas que lleva a cabo para deshacerse de los residuos son «legales y «consentidas» por la Generalitat. Desde Ferrovial cifran en un 44% el porcentaje de la basura total que se tiene que enterrar, aunque se niegan a asumir que esa cifra sea solo su responsabilidad.