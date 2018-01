Casi medio millón de euros para el Programa de Alquiler Asequible de Vivienda

El Ayuntamiento de Alicante, a través del Patronato de la Vivienda, ha anunciado hoy la renovación del programa de Intermediación Social Inmobiliaria, que ahora se llamará "Programa de Alquiler Asequible de Vivienda, apoyo a la integración a través de la vivienda y Mediación en conflictos de Arrendamiento", con una inversión de 470.600 euros para el desarrollo de un servicio que proporcionará hogar a veinte familias por año con contratos a precios de un 25% por debajo del mercado. Ese servicio socio-residencial, que ya gestiona 708 viviendas desde su creación, se llevará a cabo durante dos años, prorrogable por un año más, según un comunicado del Ayuntamiento de Alicante.

La Mesa de Contratación del Programa Alquiler Sostenible ha valorado hoy la propuesta presentada por la única empresa que ha concurrido al proceso. El próximo miércoles está previsto que se adjudique el contrato.

El Programa de Alquiler Asequible municipal está destinado a aquellas personas que se encuentren en situación de "vulnerabilidad residencial y con precariedad de alojamiento, dotándolas de los recursos y herramientas necesarias para el acceso a una vivienda digna, al tiempo que promueve el uso de inmuebles vacíos a precios por debajo del mercado de arrendamiento". Así mismo, explican fuentes del Patronato de Vivienda, "este programa establece un Fondo de garantía del pago de alquiler para permitir el acceso a aquellos que carezcan de una seguridad económica debido a ingresos inestables". Los ingresos medios en 2017 de los solicitantes oscilan entre los 800 euros y los 1.080 euros.

Desde Patronato de la Vivienda indican que este año se va a incorporar un "subprograma" específico orientado a la "atención a familias o personas que no puedan acceder al mercado de alquiler por sus propios medios, en coordinación con Servicios Sociales, quienes serán los responsables de derivar los casos pertinentes mediante el Programa de Apoyo a la Integración de familias y personas con dificultad de acceso a una vivienda".

En este sentido, Vivienda también destaca que se prestará "asesoría y mediación en conflictos de arrendamiento entre inquilino y propietario", a través del Servicio de la Oficina de Asesoramiento y Mediación en Conflictos Hipotecarios y en Arrendamientos de Vivienda, con el fin de "evitar cualquier complicación en el proceso que ponga el peligro la pérdida del alojamiento".

La concejala de Vivienda, Sofía Morales, ha señalado que este año "se han introducido algunas mejoras con el fin de coordinar esfuerzos y dotar el servicio de un carácter más inclusivo y, sobre todo, haciendo hincapié en el proceso de mediación entre inquilinos y propietarios, lo cual es de vital importancia para facilitar los trámites" al tiempo que ha destacado que "desde Acción Social se apoyará también a aquellos que no tengan renta suficiente a través de ayudas o tutelas dependiendo de sus necesidades".

A finales del pasado mes de diciembre, El portavoz de Guanyar Alacant en el Ayuntamiento de Alicante y vocal de la Junta General del Patronato Municipal de la Vivienda, Miguel Ángel Pavón, anunció la presentación de un recurso de reposición para que se anulase y se revisase el acuerdo de la Junta General del Patronato Municipal de la Vivienda, del pasado 29 de noviembre, que aprobó la convocatoria de un concurso para la contratación del servicio de gestión y ejecución del Programa de Alquiler Asequible de Vivienda.

Guanyar Alacant, en sus alegaciones, planteaba que el servicio que se pretende contratar está planteado como una "mera continuación", con "leves modificaciones", del mismo servicio que viene desarrollándose desde hace 20 años, "continuando asumiendo funciones propias de una inmobiliaria, como proporcionar información y asesoramiento" en materia de compra-venta de viviendas, "una función que no tiene ningún sentido dentro de un programa de alquiler de vivienda", señaló Julia Angulo, expresidenta del Patronato Municipal de la Vivienda. Además Guanyar consideraba que el servicio, tal y como se plantea, "no resuelve los problemas habitacionales de las personas con alto riesgo de exclusión social, cuya resolución debe ser el objetivo prioritario de las políticas públicas de vivienda".

Por otra parte, el recurso presentaba por Guanyar señaló también el posible incumplimiento de los estatutos del Patronato Municipal de la Vivienda al no haber autorizado la Comisión Ejecutiva del Patronato al Gerente para la firma de la propuesta de acuerdo que da vía libre al concurso. "Una autorización previa de la Comisión Ejecutiva que no se ha producido en ningún caso, por lo que entendemos que el acuerdo recurrido no debe considerarse aprobado y ha de elevarse para su debate y autorización a la Comisión Ejecutiva del Patronato de la Vivienda previamente a su aprobación por la Junta General del Patronato", explicaron desde el grupo municipal.