Compromís pide al PSOE que reactive el diálogo en favor del Catálogo de Protecciones

Compromís ha solicitado hoy a la concejala de Urbanismo, la edil socialista Eva Montesinos, que convoque "cuanto antes" a los grupos municipales porque Alicante "no puede seguir esperando para tener un Catálogo de Protecciones". Según el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, "no podemos seguir lamentando que haya edificios que, a causa de no estar aprobado el Catálogo de Edificios, vean amenazado su futuro".

Fuentes de Urbanismo añaden que la petición de Bellido llegan "casualmente" unos días después de que la edil Montesinos pidiera a Bellido sus "propuestas" de modificación sobre el Catálogo de Protecciones impulsado durante la etapa de Miguel Ángel Pavón al frente de la Concejalía de Urbanismo. Ese documento, que contó con el apoyo del entorno tripartito, no se aprobó por el voto en contra en el pleno de toda la oposición municipal.

Compromís, a través de un comunicado, rechaza que "todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que hicimos con los técnicos municipales se haya echado a la papelera por culpa, en su momento, de la actitud del PP, Ciudadanos y los dos concejales no adscritos, de no querer aprobar este instrumento básico para la protección cultural, ambiental y patrimonial de nuestra ciudad".

En este sentido, Bellido ha recordado que la negociación que llevó a cabo el entonces edil de Urbanismo Miguel Ángel Pavón "fracasó tanto por la negativa del PP y Cs y los no adscritos de dar prioridad a un documento fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad, como por la incapacidad de Pavón para encontrar amplios consensos en el Pleno".

Desde la coalición añaden que "la nueva edil de Urbanismo ya ha comentado en diferentes ocasiones su voluntad de reabrir esta negociación", por lo que desde la formación que dirige Bellido instan a la edil socialista "a hacerlo con urgencia, así como a volver a montar la Oficina del PGOU que ha desmantelado".

Bellido subraya, en el citado comunicado, que es momento de entrar "a debatir sobre esta cuestión y, sin desnaturalizar el documento que en su momento se llevó al pleno, volvernos a sentar, podamos dialogar, ver hasta dónde hay que negociar para sacarlo adelante y no dejar que este instrumento y que ese trabajo esté condenado a estar en la papelera".

Recientemente, las máquinas echaron abajo el primer edificio incluido en el Catálogo sobre el que se pidió licencia de derribo tras quedar desprotegido por la falta de acuerdo de la corporación municipal. El inmueble, situado en la avenida Pérez Galdós, ha quedado reducido a un solar, sobre el que ahora se construirá una nueva promoción inmobiliaria.