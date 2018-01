¿Quién representa a Ciudadanos?

Ciudadanos dio la sorpresa al conseguir en las pasadas elecciones municipales seis de los 29 concejales que tiene la ciudad de Alicante, los mismos que el PSOE o que Guanyar, la marca blanca con la que EU aprovechó el viento a favor de Podemos sin que los de Pablo Iglesias sacaran rentabilidad alguna del cambalache. Desde el primer día, no obstante, se comprobó la endeblez de esa lista hasta el punto de que parecía estar predestinada a perder la mitad de sus efectivos, cuando no casi todos, en las siguientes elecciones. Sin embargo, la evolución de la política local, con la locura y la descomposición del tripartito, y la de la política nacional, con el éxito de Inés Arrimadas en Cataluña, han vuelto a resituar al partido, hasta el punto de estar en estos momentos en disposición de aspirar a todo en próximos comicios. Pero el problema es que carece de estrategia ni dirección. Todo el mundo sabe que la actual portavoz municipal no quiere repetir y aspira a un escaño en las Corts, pero nadie sabe nada de quién será el candidato o candidata a la Alcaldía de Alicante ni cuál será la propuesta que presenten a la ciudad. Tan malo es descubrir las cartas antes de tiempo como esconderlas tanto que parezca que no se tienen. Y esto segundo es lo que le empieza a pasar.