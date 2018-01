Centenares de pacientes de La Florida peregrinan de consulta en consulta

Más de un millar y medio de alicantinos adscritos al centro de salud de La Florida permanecen sin médico desde el 1 de enero tras el fallecimiento de su doctora de cabecera el pasado 30 de diciembre. La muerte de la facultativa provocó el cese inmediato del médico que cubría su baja por incapacidad temporal, sin que la Conselleria de Sanidad haya cubierto la vacante y, por tanto, se haya generado un vacío asistencial que afecta de forma directa a los pacientes asignados a dicha doctora.

En un escrito remitido al director médico del departamento de Atención Primaria de todos los centros de salud dependientes del Hospital General, Eleuterio Belmonte, la totalidad de los facultativos del ambulatorio de La Florida solicitan «que de forma inmediata y urgente se realice la cobertura legal de esta plaza vacante». «Debemos subrayar que durante todo el año debemos soportar que no se sustituyan los días libres, las bajas laborales, las vacaciones, etc., pero resulta totalmente incomprensible que después de 18 días -la misiva está firmada el 19 de enero- no se haya realizado ninguna contratación para ocupar esta vacante en nuestro centro de salud, máxime cuando es un puesto de trabajo estructural y presupuestado», denuncian los galenos en su escrito.

La notoria dilación a la hora de cubrir esta plaza, que debe ser autorizada por la Conselleria de Hacienda, hace que los pacientes asignados al cupo de la doctora fallecida que precisan atención sanitaria en el centro o en su domicilio estén siendo atendidos desde el 1 de enero por un sistema de reparto entre el resto de profesionales del centro de salud de La Florida. Esta situación ha provocado un «aumento de las cargas de trabajo en todas las consultas en un período de máxima presión asistencial a causa de la epidemia de la gripe, que además ha coincidido con las vacaciones de Navidad, periodo en el cual las sustituciones han brillado por su ausencia», apuntan los facultativos.

Los médicos del ambulatorio señalan «la falta de implicación de esta Dirección a la hora de agilizar estos trámites y, en su defecto, aportar alternativas que posibiliten una contratación temporal mientras se tramita la autorización por parte de Hacienda».



Un problema «muy grave»

La lentitud a la hora de cubrir este puesto de trabajo está afectando directamente a centenares de pacientes que deben peregrinar por las diferentes consultas del centro para recibir asistencia médica o realizar trámites como la renovación de medicamentos. En este contexto, los facultativos de La Florida recuerdan a la Dirección de Atención Primaria que se está rompiendo «la continuidad de los cuidados» y se está dificultando «el seguimiento de los pacientes con enfermedades crónicas», lo cual, desde su punto de vista, «es un problema muy grave».

Salvador Roig, delegado sindical de CC OO en el centro de salud, considera que esta situación es «una falta de respeto hacia los ciudadanos y los profesionales». «Es un auténtico despropósito que en plena temporada alta por el aumento de los casos de gripe, en vez de poner a disposición del centro más medios asistenciales, haya menos», señala Roig.