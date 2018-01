La primera apelación se resolverá el 16 de febrero en la Audiencia

Dos días después de la fecha elegida por el gobierno local del PSOE para celebrar el pleno extraordinario sobre los presupuestos municipales de 2018, la Audiencia Provincial se pronunciará sobre primero de los recursos en la causa por el presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio, en la que está investigado el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echavarri, contra la inadmisión de pruebas testificales. En este caso también están procesados, al igual que el regidor, el jefe de gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y el asesor municipal Pedro de Gea, que son quienes han presentado el recurso.

En una providencia firmada por el presidente de la Sección Décima de la Audiencia, Javier Martínez Marfil, se señala el16 de febrero como la fecha elegida para la deliberación, votación y fallo del recurso, aunque el sentido de la resolución podría tardar en conocerse algunos días más.

La fecha para resolver el primero de los recursos es el próximo 16 de febrero, dos días después de la jornada fijada por Echávarri para la celebración del pleno extraordinario en el que se someterá a votación el presupuesto municipal de 2018. Las cuentas, por ahora, suman el apoyo del PSOE (6) y de Compromís (3), junto al tránsfuga Fernando Sepulcre, frente al rechazo de PP (8) y Ciudadanos (5). Falta por conocer el voto de Guanyar (5), que si nadie modifica su postura ya anunciada, será determinante en el resultado.

«Las maniobras dilatorias de un alcalde sin ningún crédito político como Echávarri no van servir para nada; pero si de verdad pensara en lo mejor para la ciudad lo que debería hacer es irse ya. Con un proceso judicial que avanza y no se detiene, no se puede gobernar así una ciudad como Alicante», manifestó el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Luis Barcala. El popular afeó a Echávarri que debe «pensar en los alicantinos, en lugar de estar pendiente de los juzgados por sus imputaciones mientras solo piensa en atrincherarse con su mini gobierno. El calendario judicial ya marca febrero y marzo, es decir, que como poco tenemos paralización garantizada hasta Semana Santa».