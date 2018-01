La edil Vara se lía en su defensa de una ONG próxima al PSOE

? La concejala de Inmigración, Gloria Vara, intervino ayer para defender la legalidad en la adjudicación de dos contratos a una ONG próxima al PSOE, sin trayectoria ni estructura en Alicante. En su intervención, Vara aseguró que «no es una cuestión de ética o estética, sino de que hay que cumplir la ley en un Estado de Derecho porque no hacerlo sería nazismo». Al margen de ese comentario que despertó la incredulidad del resto de grupos municipales, Vara se lío en su defensa de la adjudicación, criticando a Cs por poner en duda en Alicante el contrato pero no en Andalucía, donde la formación naranja apoya al PSOE en el gobierno. Vara pasó por alto, aunque no otros concejales, que la Junta, del PSOE, también contrata con la misma ONG.