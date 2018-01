El PSOE revela que Guanyar hizo contrataciones irregulares en la Banda Sinfónica

Mientras el pleno debatía la creación de una comisión propuesta por el PP para impulsar los trabajos del plan de inclusión de Alicante, una veintena de personas con pitos y cacerolas hacían llegar desde la plaza del Ayuntamiento sus gritos contra la corrupción hasta el Salón de Plenos del Ayuntamiento. La comisión para controlar lo que hace el "minigobierno" del PSOE como le califica la oposición fue aprobada por 25 votos a favor, incluidos los de los socialistas, y cuatro abstenciones (los tres ediles de Compromís y la concejal tránsfuga Nerea Belmonte).

El exconcejal de Cultura Daniel Simón (Guanyar) defendió, junto con representantes de UGT y CC OO, que la Banda Sinfónica Municipal de Alicante tenga un reglamento que regule su funcionamiento, así como la necesidad de aumentar la plantilla de músicos. Todos los partidos políticos con representación en el pleno coincidieron en señalar las penurias en las que trabaja la Banda Sinfónica, lo que hace incomprensible que no se hayan resueltos sus problemas a día de hoy, y parte de la oposición reprochó a Simón que no haya solucionado los problemas mientras fue concejal.

La concejal de Cultura, Gloria Vara (PSOE), afeó a Simón que "ha estado contratando músicos con un informe en contra de la asesoría jurídica que no sabemos que problemas nos va a traer. Se le ha pedido que hiciera un concurso para 18 interinos y no se ha hecho" y culpó al edil de Guanyar de no haber dado una solución al problema que expuso en el pleno.

Daniel Simón replicó que "cuando he sido concejal de Cultura no me consta que existiera ese informe al que apela señora Vara y tampoco me consta que exista ahora. Es falso que contratara interinos con informes en contra", dijo el edil de Guanyar, quien relató todo lo que ha hecho en favor de la Banda. "Tengo la conciencia tranquila y pregunten a la Banda si he trabajado por ella". La concejal socialista Gloria Vara admitió que el informe se ha realizado cuando ella ha llegado a la concejalía, "porque es lo que hay que hacer".

La concejal del PP, María Dolores Padilla, pidió el informe juridíco al que hizo referencia Gloria Vara: "Entiendo que se hicieron contrataciones irregulares en la Banda", a lo que asintió con la cabeza la concejal de Cultura, Gloria Vara. "Sale a La Luz la mala gestión que se ha hecho en la Banda, Presenta esta moción _por Simón_ como si ustedes no hubieran gobernado. Es un fracaso más", afirmó la popular Padilla.

Al final, la moción de Guanyar fue aprobada por el pleno.