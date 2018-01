Echávarri, a Pavón: "No podía imaginar que con quien me sentaba me engañaba"

El exconcejal de Urbanismo y portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, sólo ha logrado el apoyo de Compromís en una moción que pedía la creación de un órgano de seguimiento de los trabajos del Plan General. En contra se ha posicionado PP y Ciudadanos, junto al PSOE, que ha liderado un duro ataque contra Pavón por una "inacción" durante sus dos años y medio al frente de la Concejalía.

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha acusado a Pavón de engañarle durante su etapa dentro del ya extinto tripartito. "Nuestro compromiso era impulsar la revisión del PGOU, y ahora es nuestro fracaso. Es mi error por haberme fiado del que tenía sentado a mi lado", ha señalado Echávarri, quien ha explicado que el máximo responsable de la Oficina del PGOU le aseguró que la primera instrucción sobre el inicio de un nuevo Plan General la recibió de Pavón en junio de 2017, es decir, dos años después de que el tripartito entrase en el gobierno municipal de Alicante. "Su trabajo ha sido cero, pero el error es mío. No podía imaginar que me sentaba con alguien que me engañaba", ha concluido el alcalde en el cierre del debate sobre la moción.

Previamente, la actual concejala de Urbanismo ha abierto las críticas a Pavón: "No hizo nada en tres años, esta moción es un intento de manipulación. Los técnicos bastante han tenido con tenerle a usted al frente durante casi tres años", ha subrayado Montesinos, quien ha añadido que el Catálogo de Protecciones impulsado por Pavón no se aprobó por su "cabezonería". La edil de Urbanismo ha concluido, dirigiéndose de nuevo a su antecesor en el cargo: "No es ya el concejal de Urbanismo por decisión propia. Asúmalo y déjenos trabajar".

En la defensa de su moción, Pavón ha acusado a Echávarri de decir "tonterías" por plantear en un pleno anterior la recuperación de los trabajos realizados por Cantallops en un intento de impulsar la revisión del actual PGOU. "Si le quedara algo de vergüenza, dimitiría o al menos conténgase con sus ocurrencias", ha apuntado el edil de Guanyar. Sobre la moción, Pavón ha asegurado que el gobierno del PSOE ha "desmantelado" la Oficina del PGOU para "primar las licencias, la vertiente más privada del urbanismo". Además, el portavoz de Guanyar ha acusado de "revanchismo y sectarismo" al PSOE en su entrada al área tras la ruptura del tripartito de Alicante.

Por su parte, el portavoz municipal del PP, Luis Barcala, también ha criticado a Pavón en una intervención en la que ha exigido al gobierno del PSOE a hacer pública su "hoja de ruta" sobre la revisión del PGOU. "Señor Pavón, ha venido a decir que otros hagan lo que usted no hizo, lo que no quiso hacer. Tenía personal para hacer más cosas", ha apuntado Barcala, quien ha vuelto a afear a Pavón su estrategia en los plenos: "Apunte bien, el alcalde sale de rositas y ustedes se llevan la crítica". Para terminar, Barcala ha invitado a Echávarri y Pavón a abandonar el Ayuntamiento: "Señor Pavón, coja del brazo al alcalde y váyanse los dos". Una propuesta que ha encontrado la respuesta del regidor socialista: "Sí, nos vamos todos para que se quede usted".

Desde Ciudadanos, la portavoz Yaneth Giraldo ha pedido a Pavón que retirase la moción y que presentara un escrito en el registro del Ayuntamiento, que contaría con el apoyo de Ciudadanos, para exigir la convocatoria de la comisión de Urbanismo para abordar el seguimiento de los trabajos que se realicen sobre el PGOU.

En Compromís, Natxo Bellido también ha reclamado al gobierno municipal que admita su estrategia tras la ruptura del tripartito: "Tienen que decir que cómo van a hacer un nuevo PGOU con sólo cinco concejales. Tengan la honestidad de decirlo".

Por otro lado, el pleno ha aprobado la moción presentada por Compromís para iniciar los "trámites para remitir al Ministerio de Hacienda la documentación necesaria para solicitar formalmente la retirada del Plan de Ajuste". La iniciativa ha contado con el apoyo de los exsocios de gobierno (PSOE, Guanyar y Compromís), la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP. El plenario también ha aprobado la propuesta de Ciudadanos para crear una Ordenanza General reguladora de las subvenciones a otorgar por el Ayuntamiento de Alicante y sus organismos autónomos.