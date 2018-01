Educación descarta que este curso se pueda impartir inglés oral en todos los colegios

Soler opina que «es normal que el colegio que no tenga se queje, pero hay que empezar a dar pasos».

La renuncia de buena parte de los auxiliares nativos de inglés previstos este curso por Educación en todos los colegios de la Comunidad, ha llevado a la conselleria a plantear, de cara al curso que viene, la apertura de una bolsa internacional de trabajo para poder disponer de suficientes profesionales con inglés nativo en el caso de que siga habiendo renuncias.

El número dos de Educación, Miguel Soler, admite que la renuncia de estos jóvenes extranjeros, que tienen que estar recién graduados o en el último año de su carrera universitaria, es algo «que no se puede prever», y que para paliar su posible falta «abriremos en verano una bolsa de trabajo».

El responsable educativo afirma que en los últimos días se han ido incorporando algunos auxiliares más a los colegios, previamente asignados por el Ministerio de Educación, de forma que en poco tiempo se ha pasado de contar con 170 de estos profesionales a 258.

Incluso confía en que «todavía pueden llegar 235 más en el plazo máximo de veinte días», aunque admite que en el mejor de los casos este curso no llegarán ni la mitad del millar que había previsto Educación porque el ministerio no cuenta con convenios internacionales suficientes.

«Es normal que se quejen los que no tengan el auxiliar ahora, pero lo que no comparto es que sea preferible que no lo tenga ninguno. Podíamos haber empezado un año más tarde –replica frente a las críticas de los representantes de los padres sobre la «improvisación» y «precipitación» de la Conselleria–, pero preferimos que tengan auxiliares de conversación en inglés 500 colegios antes que los solo 32 que subvenciona este año el ministerio en la Comunidad».

Es lo máximo a lo que puede esperar el gabinete del conseller Vicent Marzà este curso, a que finalmente 493 colegios tengan nativo de inglés, aunque de momento los confirmados por los centros son 258: 110 en la provincia de Alicante –uno de cada cuatro colegios–, 90 en la de Valencia y 30 en la de Castellón. De este cupo faltan 28 ya asignados también pero cuyos colegios no lo han confirmado aún. «Se ha querido empezar a dar los primeros pasos aun sabiendo que esto podía pasar, porque aunque inicialmente el ministerio nos dio el sí, finalmente países comprometidos con mayor cantidad de auxiliares tampoco han ofrecido lo que dijeron», abunda Soler.

De cara al curso que viene Educación volverá a solicitar al ministerio otro millar de auxiliares de inglés oral «y si en octubre nos los dan, perfecto, pero si hay renuncias podremos llamarlos de la bolsa propia que abriremos en verano», afirma Soler.

El secretario autonómico asegura que las relaciones de la conselleria con el ministerio para este programa son excelentes, y que incluso han recibido una felicitación por tratar de dar este impulso con los idiomas. «Lo que pasa es que como la cifra de auxiliares que hemos pedido respecto a lo que están acostumbrados es tan espectacularmente distinta ya en verano avisaron de que iba ser muy difícil, aunque continúan trabando en ello», concluye.