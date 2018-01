El litoral seguirá con máximas propias del mes de junio hasta finales de la próxima semana

El tiempo estable y con temperaturas máximas más propias de principios del mes de junio que de enero se mantendrá previsiblemente hasta finales de la próxima semana, según han indicado fuentes del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA) a través de las redes sociales. El sol ha sido el protagonista de la jornada en toda la provincia, acompañado de un ambiente cálido para estas fechas, hasta el punto de que el termómetro ha superado los 20 grados a lo largo del día en casi todo el territorio, exceptuando zonas situadas a más altitud o más alejadas de la costa.

Los valores térmicos más elevados se han contabilizado en la ciudad de Alicante y en Xàbia, con 26,3 y 26,4 grados, respectivamente, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). También se han rebasado los 25 grados en otras poblaciones de las comarcas de l'Alacantí y la Marina Alta, como San Vicente del Raspeig y Pego, así como en el Baix Vinalopó y la Vega Baja, con Elche y Catral como ejemplos.

En el interior, las temperaturas han sido algo más suaves, pero altas en cualquier caso para esta época del año. Ejemplos de ello son los 22,5 grados de Alcoy y los 20,3 de Villena. Las escasas excepciones han sido localidades situadas a más altitud, como Ibi y Banyeres, donde la máxima se ha quedado en 18,4 y 18,6 grados, respectivamente, o pequeños pueblos de las zonas más montañosas de El Comtat, caso de Agres y Fageca, con 17,6 y 18,6 grados. También se ha producido esta situación en los puntos más alejados de la costa, como en Pinoso, donde la máxima se ha quedado en 17 grados. Las mínimas de la noche del sábado fueron también relativamente altas y sólo quedaron por debajo de los 10 grados en las áreas más interiores.

Desde el Laboratorio de Climatología de la UA han señalado que la situación, pese a su excepcionalidad, no se produce por primera vez, y que el récord supera los 30 grados. Ante este calor, a las playas de toda la Comunidad Valenciana han acudido numerosos visitantes, algunos de los cuales no han dudado en darse un baño. No obstante, desde el mismo departamento han recordado que estas situaciones son cada vez más frecuentes, presumiblemente en línea con el progresivo cambio climático del que vienen advirtiendo, con temperaturas más altas y un mayor número de episodios extremos. La Aemet no prevé ningún cambio significativo en el tiempo en toda la Comunidad al menos hasta el jueves.