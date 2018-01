Un juzgado valida la contratación de policías interinos del verano

El Juzgado de lo contencioso administrativo nº2 de Alicante ha validado la contratación de policías interinos del pasado verano, dando la razón a la defensa de UGT- Sección Sindical del Ayuntamiento de Alicante. De esta forma, UGT ha ganado la demanda interpuesta por los sindicatos SPPLB y CCOO que pretendían la anulación de las bases específicas de 2017, lo que hubiera afectado a más de una treintena de agentes interinos de la ciudad de Alicante.

En sentencia firme, el juzgado ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por CCOO y el SPPLB (Sindicato Profesional de Policías y Bomberos) contra las bases específicas para la constitución de una Bolsa de Empleo Temporal para la provisión con carácter interino, por el sistema de oposición, de agente de la Policía Local.

Los sindicatos demandantes esgrimían que ya existían unas bases aprobadas en la Junta de Gobierno Local de 28 de julio de 2008, manteniéndose la tesis de que hasta que no se agotase dicha bolsa no era posible convocar una nueva bolsa. UGT tuvo en cuenta no sólo la actualización de la normativa específica (Código Penal, Tráfico, Seguridad ciudadana) sino la precariedad en los recursos humanos del propio Cuerpo que podría haber repercutido en la calidad de servicios policiales.

Los opositores aprobados en el proceso selectivo se personaron en el proceso judicial y fueron defendidos por el Letrado de Unión General de Trabajadores. La sección sindical de UGT del Ayuntamiento de Alicante ha querido dejar claro que han ganado el pleito en favor de los interinos que accedieron el pasado verano, mediante un proceso de Igualdad, Mérito y Capacidad.