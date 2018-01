Compromís pide activar la comisión del 80 aniversario del bombardeo del Mercado

Compromís reclamará en el pleno del próximo jueves la convocatoria de la comisión constituida en septiembre del año pasado para coordinar los actos del aniversario de fechas de especial relevancia en el contexto de la Guerra Civil Española. La portavoz adjunta de su grupo municipal en el Ayuntamiento de Alicante, María José Espuch, formulará una pregunta al pleno para instar a que esta comisión entre en funcionamiento y emprenda la organización de los actos conmemorativos del 80 aniversario del bombardeo del Mercado Central de Alicante este año y de los acontecimientos relacionados con el fin de la Guerra Civil en Alicante en 2019.



"Recuperar la memoria histórica es una forma de hacer justicia, y por ello Compromís ha apostado siempre y lo seguiremos haciendo de forma decidida, por dar relevancia y visibilidad a la conmemoración de unos hechos históricos tan importantes, y de ahí que reclamemos que se inicie la organización de los actos de aniversario de estas dos fechas tan especiales en nuestra ciudad", indica la portavoz de Compromís.



Cabe recordar que el Pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó el año pasado por unanimidad la moción elaborada por la Concejalía de Memoria Histórica y Democrática que ha estado dirigida durante los primeros dos años y medio -hasta la ruptura del tripartito- por la concejala María José Espuch, para crear la citada comisión no permanente del pleno con el objetivo de coordinar la conmemoración de las citadas efemérides, entre el 75 aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández en la cárcel de Alicante el año pasado. El siguiente paso a su constitución, según apunta la edil, era la celebración de una primera reunión que debería haberse realizado a finales de 2017 o principios del 2018.



María José Espuch recuerda el papel que le tocó jugar a la ciudad de Alicante durante los difíciles años de guerra y posguerra, cuando, pese a ser ciudad de retaguardia y no tener frentes de batalla cercanos, sufrió como pocas las consecuencias de la guerra por los sistemáticos bombardeos que, desde las Islas Baleares, se fueron sucediendo en esos años por los aviones fascistas italianos allí asentados.



En esos terribles años las verdaderas protagonistas del día a día en nuestra ciudad fueron las mujeres que no sólo tenían que mantener a sus familias con escasos recursos debido a la guerra, sino que trabajaron intensamente en la fabricación de enseres como mantas, uniformes y munición.



Así, Alicante fue el escenario trágico del final de la guerra, en marzo/abril de 1939, con más de 15.000 personas atrapadas en su puerto, algunas de las cuales se suicidaron y otras pasaron un durísimo periplo por campos de concentración y cárceles, mientras que otros fueron fusilados. La terrible represión de la posterior dictadura franquista llevó también a la cárcel, tortura y fusilamiento de numeras personas por su sola condición de republicanos.



Para recuperar la memoria de la ciudad de Alicante durante esos años de guerra y posguerra, Compromís entiende que se hace necesario y urgente la puesta en marcha de esta comisión, un órgano al que además se debe invitar a participar al resto de instituciones públicas y privadas, así como a organizaciones y colectivos que estén interesados en la preparación de actividades y eventos y en aportar la ayuda económica necesaria para su realización.