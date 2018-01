Las Hogueras invitan al Rey

El alcalde de Benidorm afirma que el Consell le deja fuera del acto y la Generalitat culpa a la Casa Real.

La visita del rey Felipe VI a Alicante durante las próximas Hogueras sería el broche de oro al 90 aniversario de las fiestas del fuego, que se conmemora este año (José María Py las fundó en 1928). El monarca recibió la invitación formal del presidente de la Fiesta y de la Bellea del Foc para que venga a la ciudad, junto a la reina Letizia, en la semana grande de los actos en honor a Sant Joan, ayer durante la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid.

El monarca agradeció amablemente la invitación a venir a Alicante en junio que el presidente de la Federación de Hogueras, Manuel Jiménez, y la Bellea, Sofía Escoda, tuvieron la oportunidad de cursarle en primera persona aprovechando su interés por el monumento que la ciudad ha plantado en la 38 edición de Fitur. Felipe VI se detuvo a observar la obra del artista Federico Molinero durante su visita, junto a doña Letizia, al estand de Alicante. «Me gusta mucho. Es muy bonita», dijo el monarca sobre la foguera.

Los Reyes se acercaron al pabellón de la Comunidad Valenciana de la mano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que se encargó de recibirles. Mientras la Reina departía con otras autoridades políticas, Puig y el Rey se detuvieron al ver a la Bellea del Foc, quien estaba junto a la hoguera promocional ataviada con el traje y la mantilla de novia alicantina. El presidente del Consell presentó a la Bellea al rey de España, quien, tras conocerla y saludarla, se fijó en el monumento. En ese instante el presidente de la entidad que organiza la Fiesta, Manuel Jiménez, se acercó al monarca para explicarle que la obra plantada es una hoguera de Alicante. De paso, le dijo que la alicantina es «una buena tierra», que tiene las puertas abiertas para venir cuando quiera y que tanto a él como a la Bellea les encantaría que visitara la ciudad estas próximas Hogueras, cuando además se celebran sus 90 años de existencia. El presidente festero aprovechó para recordar a don Felipe los vínculos de su esposa, la reina Letizia, con Alicante, en clara referencia a los años que su abuelo materno residió en el barrio de San Gabriel.

El monarca fue en todo momento «muy agradable, muy educado y correcto», según coincidieron tanto Jiménez como la Bellea del Foc, felices «por el detalle que ha tenido de pararse y saludarnos». «Ha dicho que la hoguera es muy bonita, que le ha gustado, que tiene mucho colorido», detalló el presidente de las fiestas del fuego, declaradas de Interés Turístico Internacional y Bien Cultural Inmaterial.

Para el presidente de la Federación, la presencia del Rey junto a la hoguera supone «un espaldarazo para la Fiesta». «Es ilusionante haber podido tener esta oportunidad de hablar con el Rey y de invitarle a que venga a Alicante, sobre todo en Hogueras. Ha sonreído y nos ha dado las gracias».

Jiménez alabó el valor que el Rey dio a un monumento cuya presencia estuvo en el aire meses atrás debido a los planes de la Agencia Valenciana de Turismo de sustituir la plantà de la hoguera por un espacio multicultural dedicado a las fiestas de la Comunidad Valenciana. Tras la indignación de los foguerers, el Consell rectificó y permitió que las Hogueras plantaran el monumento de Fitur, en una ubicación perfecta según estima ahora la Federación. «Lo han respetado todo. Nos gusta el sitio, porque pasa mucha gente. Por estar donde está, hemos tenido la suerte de que pasara por delante el Rey», dijo.

La Bellea, que coincidió en Fitur con la Reina de Fiestas de Elche, se mostró encantada de haber sido partícipe de una conversación con el Rey en la que se habló de las Hogueras y de la figura de la propia Bellea del Foc, así como de la invitación a las fiestas. «Incluso hemos comentado un poco el monumento. Si ir a Fitur ya es una gran oportunidad de transmitir a la gente que no nos conoce nuestra fiesta y lo que sentimos por ella, tener la oportunidad de hacerlo con el Rey, aunque haya sido breve, es especial», añadió la Bellea, que reconoció estar «emocionada» al haber visto a Felipe VI tan cerca de las Hogueras.

Si las fiestas del fuego protagonizaron la anécdota positiva en la inauguración de Fitur, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, vivió un momento poco agradable al verse obligado a abandonar la ceremonia de saludos que se había organizado para recibir a don Felipe y doña Letizia en el estand de la Comunidad Valenciana.

Pérez se mostró molesto porque, según explicó, personal de Protocolo de la Generalitat le invitó a abandonar el estand sin darle explicaciones. «Me he ido y punto. Ahí se ha quedado todo, no pasa nada», dijo el alcalde del principal municipio turístico de la Comunidad Valenciana al sufrir este feo. Según fuentes de la Generalitat, el desplante no fue cuestión autonómica sino de la Casa Real, que sólo permitía estar a los alcaldes de las capitales de provincia, a los presidentes de las Diputaciones de Alicante, València y Castellón; al delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues (quien destacó que la seguridad que ofrece la Comunidad es fundamental para batir récords de visitantes); y al secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer. «Todo lo ha organizado la Casa Real», insistieron desde el Consell, que aseguró haber planificado al milímetro la agenda y dar todo tipo de facilidades para que el alcalde de Benidorm estuviera en el mayor número de actos.

Por cierto, que el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, fue el único de los dirigentes de las capitales de provincia de la Comunidad que faltó al acto con los Reyes, algo que causó extrañeza. En su lugar, estuvo en la inauguración de la feria la vicealcaldesa, Eva Montesinos, quien presentó el estand con el lema «Enamorados de la luz». La edil destacó el campeonato Fórmula Kitesurf, que se celebrará en febrero, y el World Pádel Tour de marzo con la previsión de reunir a 15.000 personas. Echávarri tiene previsto participar hoy. La ciudad acude por segundo año consecutivo a Fitur con marca propia, «Alicante City&Beach». Montesinos destacó las reuniones que desde el Patronato de Turismo mantuvieron con touroperadores que trabajan con los mercados alemán y británico, en las que se incidió en el turismo City Break o de corta estancia, más centrado en la gastronomía y la cultura, que en el sol y playa.

Volviendo al alcalde de Benidorm, éste aprovechó Fitur para anunciar que todas las playas del municipio contarán con servicio de wifi gratuito (hasta ahora sólo había en una parte de la de Levante y el Castillo), como un paso más del Ayuntamiento en su intención de convertir el municipio en el mejor dotado tecnológicamente de la costa española. El wifi llegará a Levante, Poniente, Mal Pas y a las calles más cercanas a la orilla del mar.



