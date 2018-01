El PP critica la falta de soluciones al problema del ruido y el Síndic insta a tomar medidas contundentes

El PP en el Ayuntamiento de Alicante critica la falta de soluciones al problema del ruido en la ciudad mientras el Síndic urge a tomar medidas "contundentes y efectivas" en contra del exceso de ruidos y el botellón.

concejal del PP, José Ramón González, ha acusado al alcalde, Gabriel Echávarri, y su "equipo de desgobierno" de hacer "dejación de funciones en lugar de actuar para solucionar el ocio nocturno en el Casco Antiguo, buscando una solución que atienda a los intereses de los empresarios y de los residentes en la zona". "Al final, nos encontramos con que el juez ha admitido ha trámite la denuncia de los vecinos para hacer valer sus derechos, porque Echávarri no cumple aquello con lo que se compromete, algo que todos sabemos en Alicante que no es ninguna novedad en un alcalde que acostumbra a hacer lo contrario de lo que dice", ha subrayado González.



"El registro de decibelios en varias calles del Casco Antiguo es inaceptable -ha afirmado González- y no tiene ninguna justificación posible, pero lo que es inadmisible es que quienes hace tres años decían que iban a solucionar este problema no sólo no lo hayan hecho sino que además hayan agravado la situación"



El edil popular considera que "ni el alcalde ni su equipo tienen un verdadero interés en solucionar esta situación y lo único que están haciendo es dar largas con meros compromisos que no pasan de ser una mera declaración de intenciones".



Además, González achaca la proliferación de más problemas, últimamente, en la zona del Barrio "a la supresión de la Unidad Fox, que ha fomentado la proliferación del botellón, que se había conseguido tener mucho más controlado, y el vandalismo".



El PP insta a Echávarri a "que se empiece a mover ya y cumpla con lo que se comprometió en el pleno de diciembre de reunirse con todas las partes y todavía no ha hecho nada". "En ese pleno instamos al mini gobierno municipal a que busque una solución consensuada, y para ello es fundamental que se inicie un diálogo que todavía no se ha producido".