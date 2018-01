Desplante a Benidorm en la visita de los Reyes de España al estand de la Comunidad Valenciana en Fitur

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez ha protagonizado hoy la anécdota desagradable en Fitur al ser invitado a abandonar el "pasa manos" que se había organizado para recibir a los Reyes Don Felipe y Doña Leticia en el estand de la Comunidad Valeciana. Pérez no quiso polemizar pero si se mostró molesto porque "personal de protocolo de la Generalitat me han invitado a abandonar el estand sin darme explicaciones. Me he ido y punto. Ahí se ha quedado todo, no pasa nada".

Un feo hacia el alcalde del primer municipio turístico de la Comunidad Valenciana que, según aseguraron fuentes de la Generalitat, no fue cuestión autonómica sino de la Casa Real que sólo permitía estar a los alcaldes de las tres capitales de provincia (Echávarri no estuvo por enfermedad), los tres presidentes de las Diputaciones de Alicante, Valencia y Castellón, el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues y el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer. El presidente Ximo Puig acompañó a los monarcas. "Todo lo ha organizado la Casa Real", señalaron desde la Generalitat. Faltó Echávarri, alcalde de Alicante, y faltaron reflejos para que pudiera sustituirle el alcalde de Benidorm, referente turístico mundial y en una feria como Fitur.



Wifi en las playas de Benidorm

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, anunció ayer en la feria de Madrid que todas las playas del municipios contarán con servicio de wifi gratuito en todas la playas del municipio -hasta ahora sólo la tenían una parte de la de Levante y el Castillo- con paso más en el objetivo del Ayuntamiento de convertir el municipio en el mejor dotado tecnológicamente de la costa española. El wifi llegará Levante, Poniente, Mal Pas y las calles más cercanas a la orilla del mar como Martínez Alejos. «El objetivo es que toda la ciudad tenga este servicio y en ello se trabaja ahora, señaló el alcalde a pie de un estand que está presidido por una gran foto del «skyline» de la ciudad. Ocupa el mismo lugar que el año pasado y, paradójicamente, pegado a él se puede ver el de Málaga. La capital de la Costa del Sol «invade» parte del espacio de la Comunidad Valenciana en el estand.

Una de las apuestas del Ayuntamiento de Alicante en Fitur es el turismo deportivo y, en concreto, la apuesta de este año será el torneo del World Pádel Tour que se celebra en marzo con la previsión de reunir a 15.000 personas y también y casi tan importante, un torneo juvenil que se celebrará en septiembre y que traerá a Alicante a mil participantes entre jugadores y familiares, según apuntó ayer la concejal de Turismo, Eva Montesinos.