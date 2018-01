La oposición critica al PSOE en el Consejo Social por la tramitación del presupuesto

El PP y Guanyar han coincidido hoy a la hora de valorar la actitud del equipo de gobierno, liderado por el socialista Gabriel Echávarri, en la negociación de los presupuestos municipales de 2018. Tras la reunión del Consejo Económico y Social celebrada esta mañana, el portavoz del PP, Luis Barcala, ha acusado a la concejal de Hacienda, Sofía Morales, de hacer un "puro chantaje" al resto de grupos políticos por querer acusarles de las cosas que pueden no hacerse en 2018 si no consiguen aprobar los presupuestos". Barcala, a través de un comunicado, ha replicado a la edil socialista, al asegurar que "quien están poniendo en riesgo los presupuestos y los intereses de Alicante es el alcalde, Gabriel Echàvarri, con sus cinco concejales al no dimitir a pesar de la ruptura del pacto de gobierno que le puso en la Alcaldía, a pesar de no ser la fuerza más votada y tener el peor resultado de su partido en la Historia".

El dirigente popular ha afirmado hoy que el proyecto de presupuestos municipal de 2018 "no responde a las necesidades reales de Alicante, ni siquiera a una idea o proyecto coherente, por lo que el mecanismo de enmiendas parciales resulta insuficiente para tratar de paliar los graves defectos de este proyecto". Barcala ha incidido en la "nula credibilidad" que tienen los socialistas "porque el alcalde y su equipo ya han demostrado sobradamente que no saben ejecutar las inversiones".

En la misma línea, el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, también ha hablado de "chantaje" al valorar la actitud del equipo de gobierno en plena negociación de los presupuestos. "Están jugando a un chantaje, a que si no se lo aprobamos no salen adelante los proyectos", ha señalado Pavón al término del Consejo Social de esta mañana, cuando también ha anunciado que la posición final de Guanyar sobre los presupuestos, clave en la aprobación ante el voto negativo ya anunciado por PP y Ciudadanos, se conocerá tras el trámite de las enmiendas: "En sus manos está que podamos aprobar el presupuesto. Por ahora ya hemos visto que Echávarri no cree en la participación, cree que el Consejo Social es un trámite".

Por otro lado, la portavoz de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, ha criticado la improvisación del gobierno en la tramitación de los presupuestos: "El Consejo Social lo han convocado después de un año para hacer el paripé y hacer creer que están haciendo partícipes a los agentes sociales cuando hasta horas antes de la reunión el 90% de las personas que forman el consejo no tenían el capítulo de ingresos de los presupuestos municipales". Según Ciudadanos, el PSOE ha presentado hoy un proyecto de presupuestos "incompleto, sin bases de ejecución, sin informe del interventor, sin informe económico/financiero, ni memoria de Alcaldía".

Desde el equipo de gobierno, la edil de Hacienda, Sofía Morales, ha señalado esta mañana que se ha solicitado "responsabilidad política" a los miembros del Consejo Social de la ciudad, recordando que, si no dan luz verde a los presupuestos, el Ayuntamiento "dejará de recibir millones de euros, como por ejemplo los diez millones de inversiones, de los cuales 600.000 euros van destinados a los distritos municipales". Además, según ha insistido Morales, "la inversión procedente de la estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado (EDUSI), se vería reducida en dos millones, cuando está previsto que sea más del doble este año".

En este sentido, la edil Morales ha hecho hincapié en que "este es el presupuesto que necesita la ciudad, es el presupuesto de los tres partidos que formaban el equipo de gobierno anteriormente y en el que han participado todas las concejalías".

Superado el trámite de los patronatos

Por otro lado, el PSOE ha conseguido hoy aprobar los presupuestos de los dos organismos autónomos, Escuelas Infantiles y la Agencia Local de Desarrollo, en los que PP y Cs han votado en contra y Guanyar se ha abstenido. Según un comunicado del equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Alicante ha aprobado las cuentas de Escuelas Infantiles, que ascienden a un total de 1,8 millones de euros, con un incremento de cerca de 50.000 euros respecto al anterior ejercicio, y que "supondrá la mejora y acondicionamiento de las escuelas infantiles, además de la dotación de material tanto escolar como sanitario".