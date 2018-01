Una mirada sobre las capacidades de personas con síndrome de Down

Marta Francés tiene 22 años, le gusta salir con amigos y amigas, y está formándose para trabajar en una tienda puesto que le gusta la moda o bien en una oficina. Como cualquier otra chica de su edad. "Estoy con el móvil o la tablet, wasapeo todos los días, me gusta el portátil, la tele, oigo música, me gusta bailar...". Marta va a clases de informática y a talleres para conocer cómo manejar el euro. Le gusta ver noticias, se pone triste cuando escucha una catástrofe y le encanta el Barça, "soy de Messi, de Iniesta, también de Neymar, que se nos ha ido....", dice lamentándose. Marta sufre síndrome de Down.

Marta fue al colegio San José de Carolinas-Hijas de la Caridad y terminó bien, en su año, y aunque no le gusta demasiado leer, le encanta el taller de lectura por el Diario de Ana Frank. Esta joven ha tomado esta mañana la palabra en la inauguración de la muestra fotográfica "Xtumirada" en la sede central de Correos en Alicante, en la plaza de Gabriel Miró, y ha contado su experiencia antes de asegurar que esta exposición puede cambiar la mirada de cualquier persona sobre las capacidades de las personas del colectivo y desprenderse así de falsos prejuicios.

La asociación Down Alicante y Correos han abierto esta exposición fotográfica en la que rostros populares conocidos del deporte, la televisión, el cine y la música intercambian su mirada con la de personas con síndrome de Down para animar a que se produzca un cambio real en la forma en que la sociedad ve a este colectivo. La muestra está abierta al público de forma gratuita hasta el próximo 30 de enero, de lunes a viernes de 08:30-20:30h ininterrumpido y los sábados de 09:30 a 13:00 h.

"Xtumirada" ha pasado ya por once ciudades españolas y ahora se prolonga a otras siete dado su éxito. Antes de venir a Alicante ha estado en la central de Correos en Cibeles, Madrid, con 150 fotografías. En Alicante se muestran cerca de un centenar de imágenes.

En la iniciativa, ideada por el fotógrafo Cuco Cuervo a raíz de la conversación que mantuvo en una parada de bus con una persona con síndrome de Down, colaboran Íker Casillas, Sara Carbonero, Dani Rovira, Maribel Verdú, Antonio Orozco, Vanesa Romero, Sergio Dalma o Pedro Piqueras, y vio la luz el pasado 21 de marzo con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down. Ahora, parte de la exposición está recorriendo las ciudades más importantes de España gracias al impulso de Correos, que la traslada y acoge en sus principales oficinas.

Hasta el 29 de enero, los carritos de los carteros de Alicante lucirán el cartel promocional de la exposición. El objetivo es que ciudadanos de todo el país puedan apreciar la iniciativa y sumarse a este "cambio de mirada sobre el síndrome de Down", explican desde la organización.

El acto de inauguración de esta exposición ha contado con la intervención del subdelegado del Gobierno en Alicante, José Miguel Saval; el diputado provincial de Bienestar de las personas, Miguel Zaragoza; el concejal de Movilidad, Accesibilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Alicante, Fernando Marcos; la presidenta de Down Alicante, María Victoria Llano; Mª Antonia Abanades, de la Dirección de Relaciones Internacionales de Correos; y Marta Francés, joven con síndrome de Down.



Doce ciudades

El subdelegado del Gobierno en Alicante ha celebrado que la exposición "Xtumirada" haya llegado a Alicante y ha agradecido a Correos y Down España la puesta en marcha de esta iniciativa que ya ha recorrido 12 ciudades. En este sentido, también se ha pronunciado el concejal de Movilidad, Accesibilidad y Seguridad Fernando Marcos, quien ha incidido en que "no existen personas con discapacidad, sino con capacidades diferentes". "Da un paso más en la visión inclusiva del colectivo. También desde el ámbito municipal aprobamos e impulsamos proyectos como éste".

Por su parte, el diputado provincial de Bienestar de las personas ha destacado que "una imagen vale más que mil palabras" y ha invitado a las instituciones a que tomen ejemplo y cambien su mirada. "Desde la Administración debemos mirar a algo que vemos todos los días: normalidad, sensibilización y visibilidad". Y añadió que hay que mirar a todas las personas como a un ser querido, "así es como se alcanzará el cénit de la sociedad, porque todos somos iguales", ha dicho.

Mª Antonia Abanades ha informado que durante la próxima semana un centenar de carritos de reparto de los carteros de Alicante mostrarán los carteles de la campaña dándole difusión a la exposición y animando a deshacerse de mitos y prejuicios sobre el síndrome de Down.

Durante su intervención, la presidenta de Down Alicante, María Victoria Llano, ha invitado a los alicantinos a disfrutar de la exposición y ha incidido en la importancia de que entre todos construyamos una sociedad que demuestre el mayor grado de inclusión, respeto y tolerancia hacia el síndrome de Down.