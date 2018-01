CC OO advierte de presuntas irregularidades en las oposiciones de Sanidad

El sindicato CC OO asegura que ha recibido denuncias sobre deficiencias en la realización de los exámenes de oposición del pasado domingo día 14. De ser ciertas, añaden desde este sindicato, "podrian poner en riesgo el proceso selectivo".



Según han denunciado varios opositores al sindicato, en las pruebas realizadas en el campus del Tarongers de Valencia no se habría realizado el procedimiento de separación de las plantillas de los exámenes con suficiente garantía de corrección anónima de la prueba.



"Las personas responsables de la Conselleria de Sanidad de vigilar la prueba, al parecer recogieron las tres hojas de la plantilla de examen tras su realización, facilitaron la última al opositor quedándose la primera (donde figura la etiqueta de identificación) y la segunda hoja", señalan desde CCOO.



El proceso de separación de la primera y la segunda página "debe garantizar el anonimato en la corrección, previsto en las bases de la convocatoria (puesto que se corrige la hoja donde no hay datos personales)". Esta separación, según los opositores, no se realizó en presencia de ellos, por tanto queda en duda que se hiciera.



CCOO insiste en que es fundamental que se otorguen las máximas garantías a los opositores, el cumplimiento objetivo de las bases de la convocatoria y que en todas pruebas el proceso sea transparente y participativo.



Las oposiciones de la Conselleria de Sanidad arrancaron el pasado fin de semana. Las pruebascontinuarán el día 27 con los exámenes en las especialidades de anestesiolgía y reanimación (20 plazas de turno libre y 5 de promoción interna), urología (4 y 1), cirugía ortopédica y traumatología (16 y 4); y radiodiagnóstico (20 y 5).

El 28 de se celebrarán los exámenes para las especialidades de cirugía pediátrica (6 plazas de turno libre y 1 de promoción interna), oftalmología (4 y 1), neurofisiología clínica (3 y 1), psicología clínica (5 y 1), medicina intensiva (14 y 3); y psiquiatría (16 y 4).

Se trata del inicio de un proceso donde se va a materializar el compromiso de eliminar las elevadas tasas de temporalidad acumuladas en la Sanidad Pública de la Comunidad y que convocará más de 18.000 plazas entre las plazas de las OPE de 2014, 2015 y 2016 estas y las correspondientes a las OPEs de 2017 (ya aprobada con un total de 6.790 plazas), 2018 y 2019.

Excepto los exámenes del día 14 de enero, que se celebrarán en el Campus dels Tarongers de la Universitat de València, el resto de pruebas tendrán lugar en el Hospital La Fe de Valencia.