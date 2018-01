Pavón exige a Echávarri inversiones para Luceros y el Castillo de Santa Bárbara

Guanyar Alacant ha exigido hoy al equipo de gobierno del PSOE que priorice inversiones de reparación y mantenimiento de los "dos monumentos más importantes de la ciudad": el castillo de Santa Bárbara y la fuente de la Plaza de los luceros.

Según un comunicado, el concejal, Daniel Simón, responsable de la Concejalía de Cultura hasta que Guanyar renunció a sus competencias, incluyó en su propuesta para los presupuestos de 2018 inversiones por valor de 130.000 euros en el caso de la Fuente de Luceros, que "necesita una operación de mantenimiento general y reparación de varias piñas dañadas con agujeros visibles y el mástil de un caballo que derribó el viento el año pasado", y 183.000 euros para obras de reparación y mantenimiento del Castillo de Santa Bárbara, que "mantiene derribos visibles en algunas de sus murallas a la vista de los más de 400.000 turistas que lo visitan cada año". El Castillo, según el edil Simón, "entra en una fase decisiva para avanzar en el proceso de obtención de la distinción como Patrimonio Mundial de la UNESCO, ya que durante el primer trimestre de 2018 se debería presentar la candidatura para entrar en la lista indicativa de la Comunidad Valenciana a este respecto".

Sin embargo, Guanyar denuncia que estas inversiones fueron "ignoradas" por la Concejalía de Hacienda, dirigida por la socialista Sofía Morales, al no ser incluidas en el borrador de los presupuestos que se envió al Ministerio de Hacienda para su visto bueno inicial. El edil Simón subraya que se trata de "tan solo" 313.000 euros de los 9 millones de inversiones que se le permite realizar al Ayuntamiento dadas sus actuales circunstancias, tan solo un 3,47 de las mismas".

Simón asegura que "los dos iconos más importantes de la ciudad bien lo merecen". "¿O es que para el PSOE el Castillo y la fuente de Luceros no son prioritarios?", se pregunta el anterior responsable del área de Cultura. Guanyar, según su comunicado, incluyó la priorización de estas inversiones en las conversaciones mantenidas con la Concejalía de Hacienda previas a la aprobación inicial del presupuesto en junta de gobierno y en las que el equipo de gobierno buscaba lograr los votos suficientes para su aprobación definitiva en el pleno, cosa que aún no ha conseguido. La edil de Hacienda aseguró, tras elaborar el borrador, que tuvo que reducir las inversiones porque los socios habían excedido en 50 millones el límite de 10 millones que establece como máximo el Plan de Ajuste al que está sometido el Ayuntamiento de Alicante.

En opinión del concejal de Guanyar, "las obras no pueden esperar, y si no entran en el presupuesto inicial, las obras no estarán ni siquiera iniciadas cuando llegue la temporada de verano, cosa que no se entiende si se contempla la dimensión turística de ambos monumentos". Para Simón, "en el caso del castillo, además, se perdería una oportunidad para reforzar la candidatura, ya que aprobar las obras en el primer trimestre podría tener una influencia positiva sobre los técnicos de la Consellería de Cultura que tendrán que evaluar el proyecto. Pero es que ni siquiera se ha propuesto una solución alternativa por parte del equipo de gobierno".

Por todo ello, Simón insiste en reclamar al gobierno municipal "que priorice las inversiones en el Castillo y la fuente de Luceros, y a la Concejalía de Hacienda que no nos endose la responsabilidad de buscar que otras inversiones se deben posponer para ser presupuestadas con créditos o sostenibles".

Guanyar ha subrayado la necesidad de que los presupuestos municipales recojan estas inversiones en el primer borrador que apruebe la junta de gobierno prevé aprobar esta semana. "En la fase en la que podemos llevar enmiendas y convencer a otros grupos municipales para aprobar estas inversiones, el reglamento del pleno nos impide proponerlas fuera del órgano correspondiente. Eso significaría tener que sacar el dinero del presupuesto existente para la Concejalía de Cultura, el cual es raquítico, por lo que la enmienda sería imposible", ha proseguido Simón.