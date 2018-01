El interventor paraliza un plan para personas sin hogar por un error del gobierno local

El PSOE achaca el problema a una confusión de competencias.

El interventor municipal ha frenado la firma de un convenio que el Ayuntamiento de Alicante pretendía firmar con dos entidades para la puesta en marcha de un programa que ofrece diez viviendas a las personas sin hogar de Alicante. Por una parte, Julia Angulo, la concejala de Acción Social cuando se comenzó a fraguar el proyecto, explica que el freno del interventor se debe a que éste considera que el tipo de acuerdo debe ser a través de un contrato y no de un convenio. Por otra, Sofía Morales, actualmente al mando del área social en el Ayuntamiento, asegura que el problema está causado por una confusión de competencias.

El pasado mes de noviembre la Concejalía de Acción Social hacía pública su colaboración con el programa «Housing First» en el que trabajan la Fundación RAIS y la Asociación Provivienda. «Estamos trabajando para poner diez casas en la ciudad de Alicante para las personas sin hogar. Se trata de un nuevo programa que va a complementar la atención que ya hacemos desde el centro de acogida, la red de viviendas semituteladas y otros recursos», explicaba en noviembre Carmen Durá, técnica de este área en el Ayuntamiento.

Ahora, un mes y medio después de estas declaraciones, el interventor tiene parada la participación del Consistorio en el proyecto.

Julia Angulo, la responsable del área de Acción Social cuando se comenzó a trabajar en el programa Housing first, explica que el máximo representante económico ha considerado que la forma de este acuerdo no puede ser a través de un convenio. «El interventor dice que este acuerdo no se ajusta a los términos que establece un convenio. Según él, se debe hacer un contrato. Pero para eso tendríamos que poner nosotros todo, y en este caso el Ayuntamiento solo complementa el programa».

Sofía Morales, que asumió el mandato de la concejalía de Acción Social el pasado noviembre, garantiza que hoy presentará la documentación necesaria para resolver lo que califica de un problema de confusión de competencias. «El proyecto está intervenido por competencias impropias, pero esto no es verdad. La protección social es competencia propia del Ayuntamiento».

Las diez personas que van a obtener una vivienda para lograr salir de la calle a través del modelo Housing First, fueron seleccionadas entre perfiles con un alto grado de vulnerabilidad y de forma aleatoria el pasado martes 28 de noviembre. Siete de ellas ya han ocupado las viviendas, según ha podido confirmar Daniel Fábregas, referente del programa Housing First.

Por otra parte, las tres restantes esperan en la calle a que este problema se resuelva para que se pueda agilizar así la entrada en los pisos que se les han asignado.