Cómo evitar el ciberacoso con 9 años

El sexting, la suplantación de identidad o las tecnoadiciones son algunas de las problemáticas que trata el curso.

Un policía irrumpe en la clase de quinto de primaria del CEIP Almadraba. Al momento, las inquietudes de los pequeños se multiplican y cada unos de ellos levanta el brazo para que se le dé paso a sus preguntas. Pero no es hora de hablar de asesinatos ni secuestros, aunque ganas no les falten. Es hora de aprender a hacer un uso seguro de internet a través del nuevo programa Ciberexpert@ de la Policía Nacional, una iniciativa educativa que consiste en cinco sesiones orientadas a reducir el riesgo de los menores en la Red.

«¿Quién está offline? Que levante la mano», pregunta a toda la clase Marta García, la agente que imparte la formación junto a su compañero Alfonso Sanz. Ni una mano en alto; son 26 niños con 9 años y todos aseguran tener perfiles en Internet.

Este masivo uso de la Red entre los más pequeños es el que ha llevado a la Policía Nacional ha facilitar una mejor educación digital a las familias a través del programa Ciberexpert@: «Cuando se trata de proteger a los niños, muchas veces los adultos no sabemos muy bien cómo actuar. Tan negativo es ser demasiado estricto como permisivo», explican desde el Cuerpo Nacional de Policía.

La formación consiste en cinco sesiones impartidas durante un mismo mes. En ésta, la primera charla que se imparte en el CEIP Almadraba, Marta les habla de la identidad y huella digital: lo que somos para otros en la red y el rastro que vamos dejando al navegar.

«A la vista está que llego tarde para deciros que no os registréis», aclara la agente después de que todos cuenten que ya tienen usuarios creados, «pero es muy importante que sepáis que perdéis el control de todo lo que subís a Internet». «Evitemos dar información. Tener un nick que nunca jamás diga tu nombre y usar una imagen en la que no se nos vea, son dos buenas prácticas para no revelar que somos menores».

Inma Panera, directora del colegio Almadraba, considera «fundamentales» estas charlas, «no solo para los niños sino también para los padres». «Observamos que en muchos casos los alumnos permanecen colgados en Internet y redes sociales sin la supervisión de un adulto», explica Panera.

Quien mejor les conoce en el ámbito educativo, Lucía López, la docente que tutoriza el curso, valora al acabar la jornada: «Les he visto emocionados y muy participativos. Están más puestos de lo que creíamos, ¿eh?».

Cinco colegios de la provincia de Alicante ya han participado en la actividad; el Jesuitas y el Sagrados Corazones serán los próximos que se formarán en seguridad online. Al término del programa y tras superar la prueba final, los que ya serán unos «mini expertos» en ciberacoso, grooming, sexting, tecnoadicciones y suplantación de identidad, entre otros, recibirán un carnet que acredite el paso del curso de manera satisfactoria.

Por otra parte, se llevarán consigo también la imagen de un avatar policial para usarla como foto de perfil. De esta forma, explica Marta García, «si algún acosador tiene pensado actuar con alguno de ellos, sabrá que están formados». En el caso de que observen una situación irregular en la Red, podrán denunciarla a través del apartado «denuncias» de la página web del proyecto.