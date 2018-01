El gobierno obligará a las motos a pagar la ORA, por lo que recaudará casi medio millón de euros más

La Concejalía de Movilidad, dirigida por el socialista Fernando Marcos, ultima una modificación de la ordenanza municipal que regula el uso del estacionamiento de las vías públicas para que las motocicletas y ciclomotores puedan aparcar legalmente en la zona azul y naranja, pagando una «parte proporcional» del coste exigido a los vehículos de cuatro ruedas.

En la actual redacción, está prohibido el estacionamiento de los vehículos de dos ruedas en las zonas de pago. Con esta modificación, el Ayuntamiento de Alicante prevé aumentar la recaudación relativa a la ORA para este año, en una cantidad estimada de medio millón de euros.

Ésta fue ayer la respuesta del gobierno al comunicado enviado por el grupo municipal del PP, en el que acusaba al gobierno socialista de querer incrementar un 33% la recaudación de la Zona ORA, al presupuestar un aumento del 1,3 millones del pasado año a los 1,8 previstos para este 2018. «Más multas de tráfico y más recaudación por la ORA que se dispara hasta un 33% es el magnífico plan que prevé en los presupuestos de este año el minigobierno ilegítimo del alcalde, Gabriel Echávarri», criticó el portavoz del PP, Luis Barcala, quien aseguró «no entender» esta «voracidad recaudatoria de Gabriel Echávarri cuando luego presenta una nivel tan bajo de ejecución presupuestaria, por debajo del 55%».

El concejal de Seguridad criticó al PP por no aplicar durante el pasado mandato la ordenanza que aprobó el gobierno de Sonia Castedo en 2013. «Cuando llegamos, nos encontramos una ordenanza que, en cuestión de motos, no aplicaron porque aparcaban en Zona Azul pese a estar prohibido», señaló Marcos, quien prevé aprobar «en breve» la modificación para incluir las motos en la zona ORA: «Pagarán de forma proporcional, en torno a una cuarta parte de lo que paga un coche». Respecto a un posible aumento del coste de la ORA, Marcos descartó que se vayan a subir los precios, aunque dejó en el aire un incremento de las calles con Zona Azul o Naranja, en función de las peticiones que puedan llegar desde las asociaciones de comerciantes. «Si se amplían será sobre lo reflejado en el plan de movilidad urbana sostenible, que desarrolló el PP y en el que nosotros creemos seguramente más que ellos. En todo caso, no se ampliará el número de calles sin el consenso de los afectados, vecinos y comerciantes», prosiguió el edil Marcos, quien señaló que el citado plan recoge zonas de Alicante «que podrían tener esa regulación sobre el aparcamiento para favorecer la rotación de los vehículos».

Por otro lado, el portavoz municipal popular también reprochó a Echávarri «que quiera recaudar este año un 8% más de los alicantinos por multas de tráfico, lo que va a significar ingresar una media de 13.000 euros al día en las arcas municipales». En concreto, según el borrador del presupuestos para este año, se pasaría de 4,3 millones a 4,7 millones de euros.