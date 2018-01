Tres colegios de Alicante abren por la tarde por primera vez para fomentar el deporte

Por primera vez colegios de la ciudad abren sus instalaciones por la tarde con la cesión de sus pistas deportivas a clubes ya implantados pero que tienen déficit de instalaciones para la práctica del deporte base entre los niños.

Dos colegios de la zona de la playa de San Juan, La Albufera y Voramar, y un tercero en Benalúa, el Mora Puchol, ofrecen por las tardes una imagen inédita hasta ahora: jóvenes practicando deportes en sus pistas al aire libre hasta las siete o las ocho de la noche, según los casos.

El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Deportes que dirige Eva Montesinos, ha cedido las instalaciones de estos tres colegios al Club Voleibol 2000, el Club de Fútbol Racing Playa de San Juan y el Club de Baloncesto La Albufereta, que dos días a la semana, de lunes a viernes, lleva a cabo con sus propios entrenadores pero en las pistas escolares, la práctica de estos deportes para niños y jóvenes.

«No ha habido más remedio que habilitar colegios públicos para distribuir las actividades deportivas, porque el pabellón municipal no es suficiente. No da abasto con las cantidad de horas que solicitamos entre todos», apunta el responsable del Club Voleibol 2000.

La propia concejala admite el déficit de instalaciones deportivas públicas en la ciudad, por lo que en función de la demanda de espacios que ha recibido de los clubes, ha ido asignando colegios. «Existe un hándicap porque no todos los centros escolares disponen de iluminación en sus pistas, peo en función de las peticiones tenemos el compromiso de ir ampliando la cesión de colegios por las tardes», explica Montesinos.

La edil sugiere que a falta de luz siempre se podrá limitar el horario hasta las 19:00 horas por ejemplo para seguir ofreciendo colegios. Además añade el proyecto en vías de ejecución de abrir también las escuelas a los barrios con actividades regladas por las tardes.

La responsable municipal subraya que para que esto sea posible debe haber un control y seguridad en todo momento en las instalaciones escolares, algo que en el caso de los clubes deportivos aseguran con sus propios medios.

«Es muy positivo que se ofrezcan los colegios para la práctica del deporte porque favorece dar a conocerlo entre los propios alumnos, de forma que se pueden crear equipos en los centros escolares sin necesidad de que participen en una competición», añade el presidente del Club Voleibol 2000, Jesús Codina.

En su caso el deporte se circunscribe a las chicas «porque el equipo masculino decayó en su día y las competiciones en la Comunidad no tienen equipos suficientes más que para una categoría masculina». Codina afirma que en su club el objetivo es que «cada uno haga deporte según sus posibilidades y si no hay nivel para el primer equipo se crea otra división, no se excluye a nadie».



Provincial

El Ayuntamiento también abre hasta ocho colegios los sábados por la mañana para participar en el programa de Deporte Escolar con cerca de 4.000 inscritos en San Blas, Santo Domingo, Voramar, Rabassa, La Albufereta, Mora Puchol, Mediterráneo y El Palmeral, procedentes de las localidades de Alicante, Sant Joan, Mutxamel, Agost, El Campello y Elche, con los que se han formado 320 equipos que llevan la práctica del deporte de base a la provincia.