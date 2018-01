El Ayuntamiento de Alicante descarta la compra del cine Ideal al pedirle la propiedad 7 millones de euros

Avanza que la peatonalización de la calle puede atraer a firmas de textil.

El elevado coste del antiguo cine Ideal hace inviable su compra por el Ayuntamiento de Alicante, al que la propiedad ha pedido casi siete millones de euros, según confirmaron ayer fuentes municipales. El alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, mantuvo el miércoles una reunión con los dueños, dado el valor y la céntrica ubicación del inmueble, al que se pensaba dar un uso cultural. El encuentro se saldó sin acuerdo al no poder asumir el precio ahora mismo las arcas municipales.

Ante la falta de liquidez del Ayuntamiento, todo apunta a que el histórico y protegido inmueble, que fue inaugurado como sala de cine en 1925, y que estuvo en funcionamiento casi 80 años, acabará en manos privadas. La firma CBRE, una consultora internacional que trabaja en todo el mundo en el sector de activos inmobiliarios, se encarga desde el mes de octubre de gestionar la comercialización del inmueble, ofreciéndolo a operadores de todo tipo. «Principalmente grupos hoteleros y de restauración, que piden mucho esa zona», es decir, la avenida Constitución, en pleno centro, explica Joaquín Rifé, responsable de Retail, que se encarga de los locales comerciales de la consultora CBRE en Alicante.

Según Rifé, ya han recibido varias ofertas, así como para oficinas y otras actividades relacionadas con usos permitidos por el Ayuntamiento en un edificio que está incluido en el Catálogo de Elementos Protegidos, con un nivel parcial de protección, y en el Plan Especial de Protección y Conservación del Centro Tradicional.

Desde la consultora consideran que la reciente peatonalización de la avenida de la Constitución puede contribuir a atraer a cadenas textiles que quieran ubicarse en este singular edificio. No sería la primera vez. En 2014, según confirmaron entonces fuentes municipales, existió interés por parte del grupo del empresario Amancio Ortega, Inditex, que pidió al Ayuntamiento información acerca del grado de protección del edificio y sobre sus posibles usos. Interés que no cristalizó, como tampoco el de una clínica dental que lo quiso alquilar para este negocio en 2012.

«La zona no es tan interesante para las firmas textiles como Maisonnave pero con la peatonalización esto puede cambiar y se le ha ofrecido a alguna cadena», dijo Rifé, quien incidió también en que las dimensiones del cine Ideal, 650 metros cuadrados construidos en planta baja con sótano y dos pisos, van en detrimento de los negocios textiles. Éstos suelen buscar plantas bajas con una superficie de 1.500 metros cuadrados, aseguró el consultor. «Lo que no quita que si la calle presenta ahora un mayor tráfico peatonal, sí pueda resultar interesante».

En cuanto al precio, la consultora aseguró que los propietarios no han fijado una cifra definitiva. «Están reuniéndose con los interesados, si son solventes o no, pero las negociaciones se hacen sobre parámetros razonables porque es un sitio singular. No hay un precio cerrado pero está dentro de los márgenes razonables del mercado inmobiliario».