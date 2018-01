Tres mascletás para celebrar el final de 2018 en Alicante

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha anunciado hoy que la ciudad de Alicante disfrutará de tres mascletàs para despedir este año 2018. En concreto, habrá espectáculos pirotécnicos en la plaza de Luceros los días 29 (sábado), 30 (domingo) y 31 (lunes) de diciembre. De esta manera, el Ayuntamiento organizará una mascletà más de las celebradas para despedir el pasado año 2017. "Estaba contento porque la ciudad estaba a reventar y el retorno es increíble. Este 2018, habrá mascletás los días 29, 30 y 31", ha señalado Echávarri esta mañana, durante el descubrimiento de la placa de la calle al deportista Pitu Perramón, al ser preguntado por la polémica suscitada por la falta de protección de la fuente de Luceros. "No hay nada más que ir a preguntar a los comerciantes, hosteleros, a toda la ciudad si las mascletás se hicieron bien o no. Hay que preguntar también a Barcala [portavoz del PP] por qué se puso en la foto en primera fila", ha señalado el regidor socialista, en respuesta a las críticas de los populares por no instalar los cajones que protegen durante los días de Hogueras a los caballos de Bañuls de los efectos de la pólvora.

La propuesta de cerrar el año en Alicante con una mascletà surgió en 2016, cuando el Ayuntamiento organizó un espectáculo pirotécnico el día de Nochevieja para fomentar el consumo en la zona en una jornada festiva. Un año más tarde, el gobierno municipal también liderado por Echávarri apostó por doblar las mascletás, celebrando los disparos los días 30 y 31, al coincidir ambos en fin de semana. El próximo año, Nochevieja cae en lunes, por lo que el ejecutivo municipal ha decidido ampliar los espectáculos pirotécnicos un día más, para que tengan lugar durante el último fin de semana del año y el día siguiente, Nochevieja.

Por su parte, el portavoz municipal del PP, Luis Barcala, ha asegurado que no es incompatible lanzar una mascletà y cubrir la plaza para evitar problemas en la fuente. "¿Están bien las mascletás en Navidad? Claro. ¿Es incompatible tirar una mascletà en Luceros con garantizar la seguridad de la propia plaza? En absoluto", ha señalado el dirigente popular, quien ha achacado el problema a la reducida nómina de concejales socialistas al frente del gobierno de Alicante: "Es una prueba de improvisación y de la falta de recursos del gobierno de seis concejales. No llegan. Hacen las cosas a medias y mal. Se podían haber tirado las mascletás, pero protegiendo la plaza. Se tiraron mascletás similares a Hogueras, y entonces sí que se protegen los caballos. La diferencia no son 7.000 euros, sino en haber bien o no el trabajo", ha concluido Barcala.