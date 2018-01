La oposición bloquea la aprobación de los presupuestos de Alicante en los organismos autónomos

La hoja de ruta marcada por el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, para lograr la aprobación de los presupuestos municipales para 2018 está sufriendo esta mañana un importante revés por parte de la oposición municipal, que en bloque ha votado en contra de la convocatoria de urgencia del segundo patronato previsto para el día de hoy, el de Escuelas Infantiles. Previamente, el PP había exigido que no se celebrase el Patronato de la Vivienda por convocarse con menos de 24 horas de antelación.

De esta forma, el gobierno de Echávarri no podrá aprobar mañana viernes, de forma inicial, los presupuestos en la Junta de Gobierno y tendrá que esperar, al menos, hasta la próxima semana. El concejal del PP José Ramón González ha criticado hoy al PSOE, que a su juicio "no sólo es un gobierno ilegítimo sino también incapaz de gestionar una ciudad como Alicante y los socialistas pretenden gobernar autoritariamente el Ayuntamiento saltándose todas las normas". El edil popular ha señalado que los socialistas "no han tenido más remedio que acatar lo que marcan los estatutos y es que no se puede fijar una convocatoria del Patronato de la Vivienda con un plazo menor de 24 horas, y eso es lo que hemos hecho cumplir aunque no se lo han tomado de buen agrado".

En la tercera reunión prevista de la mañana, el presidente de la Agencia Local de Desarrollo, Carlos Giménez, ha desconvocado la cita minutos después de la hora prevista para su celebración. A última hora de la mañana está previsto el Patronato de Turismo, donde se espera que tampoco se vote a favor de la urgencia, bloqueando así la oposición el primer paso necesario para iniciar los trámites para la aprobación de las cuentas municipales de este año.

En respuesta a la estrategia de la oposición, la vicealcaldesa y portavoz del gobierno, la socialista Eva Montesinos, ha asegurado que el resto de formaciones buscan "no dejar avanzar a la ciudad para paralizar al PSOE". "Nosotros intentamos agilizar y otros persisten en su lentitud. Nosotros vamos a seguir trabajando por la ciudad como nunca hemos dejado de hacer", ha añadido Montesinos.

El gobierno de Echávarri tenía previsto contar hoy con el visto bueno de los cuatro organismos autónomos (Vivienda, Escuelas Infantiles, Turismo y Agencia Local de Desarrollo), para mañana aprobar el borrador de presupuesto para este año en la Junta de Gobierno. El próximo martes se preveía celebrar el Consejo Social de la ciudad y previsiblemente dos días después el gobierno iba a reunir a todas las juntas de distrito para presentarles los presupuestos antes de elevarlos definitivamente al pleno municipal.

En esa sesión extraordinaria, aún sin fecha, el PSOE cuenta a priori con el apoyo de Compromís y del tránsfuga Fernando Sepulcre (ex de Ciudadanos) y el voto en contra de PP y Cs. Así, la posición de Guanyar sería decisiva para el resultado de la votación. Pavón anunció ayer que, en los organismos autónomos, su formación tenía previsto abstenerse, aunque sigue sin desvelar su voto en el pleno.



Guanyar denuncia la "chapuza"

En un comunicado remitido esta misma mañana Guanyar denuncia la "chapuza, la improvisación y las prisas del minigobierno de Echávarri" para aprobar el presupuesto y emplaza al alcalde a "abandonar posiciones soberbias", al tiempo que vuelve a reivindicar que "antes de que se apruebe ningún presupuesto ni plantilla se someta el presupuesto de 2018 a la consulta, al menos, de los distritos y del consejo social de la ciudad".

Desde Guanyar consideran que la desconvocatoria de la reunión de la Agencia Local de Desarrollo responde "a que se podía perder la votación de la urgencia, como ha ocurrido en el Patronato de Educación Infantil".

"Volvemos a reivindicar que antes de que se apruebe ningún presupuesto ni ninguna plantilla se someta el presupuesto de 2018 a la consulta, al menos, de los distritos y del Consejo Social de la ciudad. Nuestro voto en contra de las convocatorias de urgencia se ha basado precisamente en esa reivindicación", afirma Miguel Ángel Pavón, quien concluye que "la soberbia de las mayorías absolutas molesta mucho, pero la soberbia de la minoría absoluta del minigobierno de Echávarri además es patética. Qué mas se necesita para que el PSOE comprenda que su minigobierno tiene paralizada la ciudad".



Cs tacha la situación de "esperpento"

"Lo que ha pasado hoy con el presupuesto de los organismos autónomos, que se han tenido que anular y desconvocar por el plante de la oposición y por chapuzas administrativas, no es más que un esperpento, la prueba del algodón de la ingobernabilidad del Ayuntamiento de Alicante", ha expresado la portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Alicante, Yaneth Giraldo.

"Los ciudadanos no se merecen este espectáculo político que reside en la absoluta falta de conciencia del PSOE de que son 6 concejales de un total de 29, encabezados por un alcalde investigado y procesado por la Justicia; y además se ha puesto en evidencia que los ediles socialistas no se enteran ni del funcionamiento de las convocatorias". Para la edil, "si el secretario general del PSPV-PSOE, y presidente de la Generalitat, Ximo Puig tuviera un mínimo de decoro político, forzaría la dimisión de Echávarri, por el bien de Alicante e, incluso, por el bien de su partido".

"Los socialistas no acaban de entender que hay que oxigenar y regenerar la política y parece mentira que no tomen nota de lo que está pasando aquí con el terremoto que está asolando al PP de Alicante, y de la Comunidad Valenciana, ahora con el caso Gürtel, y dentro de unas horas Dios dirá con qué", ha concluido Giraldo.