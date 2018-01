Críticas del PP por no gastarse el Ayuntamiento 7.403 euros en proteger Luceros de los fuegos

El grupo popular en el Ayuntamiento de Alicante ha desvelado hoy que el alcalde, Gabriel Echávarri, optó por ahorrar 7.042,20 euros del presupuesto municipal de Infraestructuras y Mantenimiento antes que proteger a la escultura de Bañuls, de la fuente de Luceros, del riesgo para su integridad que, en opinión de los populares, supusieron las mascletàs de diciembre.

La última de ellas, destacan, con los mismos kilos de pólvora (140) y la misma intensidad que se hace en Hogueras, fiestas en las que siempre se cuenta con la protección de cuatro cajas-cubo protectores de los caballos de la fuente. "Alicante es una gran ciudad y aquí las cosas no se pueden hacer de cualquier manera porque sí", critica la edil Mari Carmen de España, portavoz adjunta del PP.

De España ha explicado que para las Hogueras de 2017 el Ayuntamiento contrató por 7.042,20 euros el desplazamiento, instalación y montaje de las cuatro cajas-cubo protectores de los caballos de la fuente de Luceros, con motivo del disparo de las mascletàs. "Sin embargo, en esta ocasión el alcalde no lo ha hecho y ha puesto en riesgo el patrimonio de Alicante, precisamente un bien tan querido como es la fuente de Luceros, por una negligencia que nuestra ciudad no se debe ni puede permitir".

La dirigente popular todavía no ha recibido ninguna explicación municipal que responda a sus críticas de la semana pasada, de ahí que vuelva pedir los informes técnicos sobre los que el grupo socialista de gobierno basó su decisión de no proteger la escultura. De paso, ha lamentado el peligro que supone para la ciudad "este minigobierno de seis concejales al frente, que ya han demostrado sobradamente su ineficacia cuando estaba formado por más ediles". "Han vuelto a demostrar que no sirven para gobernar, porque no son responsables con el patrimonio de los alicantinos".

De España reclama una valoración de los daños internos que pueden haber afectado a la fuente por el disparo de las mascletàs de diciembre que sirvieron para despedir el año 2017, y que se dispararon los días 30 y 31 de diciembre,"sin ninguna protección para la escultura, porque está claro que si en junio son necesarias estas precauciones en invierno también".

La concejal del PP insiste en tener acceso a los informes que descartaron la protección del monumento, al igual que de forma obligada se hace en las fiestas de Hogueras.

La primera mascletà se disparó el día 30 de diciembre a las 14 horas con 118 kilos de pólvora y la segunda el día 31, Fin de Año, con 140 kilos de material explosivo.