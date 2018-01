Ryanair cobrará desde el lunes 5 euros por llevar la maleta en la cabina de sus aviones

Ryanair, la compañía líder en el aeropuerto de Alicante-Elche, cobrará a partir del próximo lunes 5 euros a los pasajeros que quieran volar junto a su maleta de cabina en el interior del avión. La tasa deberán abonarla en el momento de sacar el billete con la tarifa de embarque prioritario. El resto de los pasajeros sólo podrán llevar un bulto pequeño y la maleta tendrá que volar sin coste adicional en la bodega del avión.

Según Ryanair, al ser muchos los pasajeros que aprovechan la mejora del servicio que permite subir de forma gratuita dos bultos en cabina, y teniendo en cuenta los altos niveles de ocupación (95% en diciembre), no hay suficiente espacio en los compartimentos de cabina para tantas maletas, lo que causa retrasos en los embarques y vuelos.



Para animar a más clientes a facturar sus maletas y reducir el número de maletas de cabina, Ryanair ha introducido cambios en su política de equipajes para todos sus vuelos El peso del equipaje facturado permitido ha aumentado de 15 kg a 20 kg para todas las maletas.

La tarifa base para facturar una maleta de 20 kg se ha reducido de 35€ a 25€. Sólo los clientes con ´Embarque Prioritario´ (incluido en las tarifas Plus, Flexi Plus & Family Plus) podrán subir dos bultos al avión a partir del 15 de enero de 2018.

Todos los demás clientes (sin Embarque Prioritario) podrán subir un solo bulto pequeño al avión, mientras que el bulto más voluminoso deberá bajarse a bodega de forma gratuita, en la puerta de embarque a partir del 15 de enero de 2018.

Evitar retrasos en los vuelos de Ryanair

Kenny Jacobs, de Ryanair, subraya que "queremos recordar a nuestros clientes que a partir del lunes, 15 de enero de 2018, sólo los pasajeros con Embarque Prioritario podrán subir dos bultos (uno pequeño y una maleta de cabina) al avión. El resto de pasajeros sólo podrán subir un bulto pequeño a la cabina, mientras que su maleta de cabina (más grande) se bajará a la bodega, sin coste adicional, en la puerta de embarque.



Con ello, se acelerará el embarque de los vuelos y se eliminarán los retrasos. Además, nuestra nueva política para equipaje facturado ofrece a nuestros clientes una reducción de las tasas de facturación y un incremento del 33% en el tamaño de equipaje permitido.



*El ´Embarque Prioritario´ se puede adquirir por tan sólo 5 euros a la hora de hacer la reserva, o añadirlo más tarde por 6 euros hasta dos horas (en Ryanair.com) y media hora (en la aplicación de Ryanair) antes de la hora prevista de despegue.