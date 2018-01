El PSOE asegura que Guanyar desde el gobierno contrató "a dedo" a 42 jefes municipales

El concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alicante, el socialista Carlos Giménez, ha salido hoy al paso de las acusaciones de Guanyar, que criticó este pasado lunes la "discrecionalidad" que, a su juicio, aplica el equipo de gobierno respecto a la convocatoria de un proceso selectivo para cubrir 34 plazas de jefes de departamento (los técnicos de mayor responsabilidad jerárquica por debajo de los jefes de servicio). En este sentido, Giménez ha recordado a través de un comunicado que, mientras formo parte del gobierno, Guanyar nombró a "dedo", "un sistema que tanto critica el señor Pavón", a 42 funcionarios (12 jefes de Servicio, más un adjunto a jefe de Servicio, 16 jefes de departamento, 8 jefes de unidad y 5 Jefes de programas). "Quiero recordar que esto que plantean ahora, no formaba parte del Pacto de Gobierno, y si hubiese formado parte, ellos (en referencia a Pavón) fueron los primeros en incumplirlo como se puede comprobar en las diferentes actas de las mesas de la RPT.", ha señalado el edil de Recursos Humanos.

El concejal socialista ha explicado además que en la comisión de trabajo de la RPT, celebrada el día 17 de febrero de 2016, Pavón dijo "que esta forma de provisión de puestos está basada en la confianza que debe tener el concejal en los funcionarios llamados a ocupar los puestos".

En esta misma acta, sindicatos como CC OO llegaron a afirmar, según el comunicado del PSOE que, "aunque es conocedor de que una sentencia ganada por el Ayuntamiento de Alicante dice que las Jefaturas de Departamento pueden ser cubiertas por libre designación, le parece correcto que las Jefaturas de Departamento que carecen de Jefatura de Servicio y que por tanto culminan la organización de la Concejalía respectiva sean cubiertas mediante Libre Designación por depender directamente del concejal".

Giménez ha resaltado hoy que sí se cumple con el sistema los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad del artículo 78.1 del TREBEP (Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En vigor desde el 01/11/2015) y del artículo 80 del mismo. El concejal, por último, ha recordado que diferentes sentencias dan la razón al ayuntamiento en este sistema de provisión de puestos. Entre otras destaca el procedimiento 260/2015 Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Alicante.

Guanyar responde

Por su parte, el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, ha respondido al edil de Recursos Humanos: "Que el investigado señor Giménez deje de manipular, mentir y lanzar falsas acusaciones hacia Guanyar. Claro que tuvimos que adscribir provisionalmente a distintos trabajadores municipales a varios puestos de jefatura, tanto de servicio como de departamento, para poder funcionar con las nuevas estructuras que el señor Giménez bien se encargó de dificultar todo lo posible desde el minuto uno". Según Pavón, desde Guanyar siempre han "defendido en las mesas negociadoras de personal que las jefaturas de departamento se proveyeran de forma definitiva mediante concurso de méritos en vez de mediante libre designación, quedando constancia de ello en las actas de distintas mesas negociadoras en las que se ha debatido y votado al respecto".

Por ejemplo, continúa Pavón, en la mesa negociadora del 14 de julio de 2016, en la que Guanyar se abstuvo en la votación de la modificación de la RPT y en cuya acta consta su intervención. "El voto no puede ser favorable porque no se ha admitido una petición fundamental, que por debajo de la jefatura de servicio la adjudicación de los puestos se realice por concurso, no por libre designación. Esta postura se mantuvo desde la primera reunión de la Junta de Personal y en múltiples mesas negociadoras".

Para Guanyar, esta situación es similar a la defendida "en la anterior legislatura como EU y lo que entonces también defendía el PSOE, que por cierto tenía como asesor al propio Carlos Giménez". Según Pavón, "lo que está claro es que el PSOE de Echávarri y Giménez se encuentra muy a gusto con el modus operandi que, en relación a la política de recursos humanos, aplicaron en anteriores legislaturas el PP de Alperi y Castedo".