Un joven pide una indemnización por una lesión en el hombro en la pista de patinaje

Un joven pedirá una indemnización tras sufrir una caída en la pista de patinaje sobre hielo instalada en la plaza del Ayuntamiento al entender que la superficie no estaba en buenas condiciones.

Los hechos se produjeron el pasado día 5 cuando este estudiante y un grupo de amigos acudieron a patinar. «Como patino desde los 7 años entré yo primero y cuando iba a acabar la primera vuelta un niño se cayó delante de mí, lo esquivé y se me quedó el patín clavado por el mal estado de la pista, me caí y tengo una luxación en el hombro derecho y daños en la muñeca y un dedo», explicó a este periódico.

El afectado tiene preparado un escrito para presentarlo hoy en el registro municipal en el que pide los datos societarios de la mercantil, el tipo de licencia municipal, los datos del seguro de responsabilidad civil tanto de la empresa como del ayuntamiento y que se inicie un expediente sancionador.

Este joven se queja de que cuando sufrió el percance los trabajadores del recinto le instaron a que saliera de la pista. «Yo tenía el hombro fuera y no me podía mover, al final tuvo que pedir mi pareja una ambulancia porque allí me decían que con la cabalgata no iban a poder pasar y la única preocupación que parecían tener era que me quitara los patines antes de ir al hospital», critica. Tras ser trasladado al Hospital de Sant Joan le diagnosticaron una «luxación glenohumeral anterioinferior del hombro derecho», lo que le va a impedir realizar un examen mañana y le mantiene «con el brazo inmovilizado y medicado». «De momento en el dedo y la muñeca no me ven nada pero tengo que volver a revisión dentro de tres semanas y si me sigue doliendo me harán placas», añadió.

«Cuando pagué los seis euros de la entrada no me dieron ningún ticket, pedí una hoja de reclamaciones al día siguiente y no me la facilitaron y cuando les pedí los datos del seguro de responsabilidad civil tampoco», se queja este usuario, por lo que pide al Ayuntamiento que «lo aclare». En este sentido, pedirá una indemnización por daños y perjuicios al tiempo que opina que «el Ayuntamiento debería exigir el mantenimiento de la pista porque cuando yo entré había charcos y mucha escarcha, no estaba lisa como debería estar».

Fuentes municipales aseguraron desconocer lo ocurrido pero indican que para poder montar las instalaciones la empresa tiene un seguro de responsabilidad civil y dijeron no tener constancia de que haya incumplido ninguna exigencia del pliego de condiciones.