El Consell «enciende» a los taxistas de Alicante al liberalizar el servicio en la estación del AVE

Centenares de taxistas de la ciudad de Alicante participaron ayer en la manifestación organizada por la asociación Radio Tele Taxi para protestar por la modificación del artículo 22 de la nueva Ley del Taxi que liberaliza el trabajo en la parada del AVE de Alicante permitiendo que taxistas de cualquier punto de la provincia y del resto de la Comunidad Valenciana puedan llevar y recoger pasajeros, previa comunicación a la Conselleria de Transportes, a los pasajeros que llegan o salen en tren desde Alicante. Un situación que hasta ahora estaba prohibida y que en la práctica supone equiparar la estación del AVE con el aeropuerto de Alicante-Elche.

A partir de la entrada en vigor de la ley -este mismo año- cualquier taxista podrá llegar y recoger pasajeros en la estación término de Alicante con sólo comunicar el hecho a la Conselleria de Transportes. Algo que, sin embargo, no pueden realizar los taxistas alicantinos. Estos sí pueden llevar a un pasajero a cualquier localidad de la provincia pero no contratar la vuelta.

Los taxistas -530 profesionales afectados- denuncian que esta es la puntilla para la desaparición de muchos autónomos, ya presionados por la competencia desleal y las licencias VTCs, según denunció ayer Nacho Cotino, presidente de Radio Tele Taxi. La concentración partió desde la estación y finalizó en la Plaza de la Montañeta tras recorrer varias calles de la ciudad.

El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, mostró su apoyo al sector del taxi y se comprometió a mediar con la Generalitat para solicitar la modificación del polémico artículo. Echávarri recordó en un comunicado que el sector del taxi ha estado en los últimos años muy castigado tanto con el conflicto por la concesión de nuevas autorizaciones de Vehículos de Alquiler con Conductor (VTCs), como por la crisis económica, «y necesita todo el apoyo de las administraciones públicas».

Echávarri se sumó al rechazo de la entrada en vigor de la nueva medida porque considera que es necesario «arbitrar una solución al problema que puede generar el que legalmente puedan operar taxistas de cualquier municipio en nuestra ciudad para garantizar que la Administración les ampare y los servicios se realicen con los taxistas de Alicante como es justo».

El caso es que hasta ahora los propios taxistas apoyaban masivamente la nueva ley que regulará el sector. El texto incorpora una nueva disposición que específica que no podrá existir más de una autorización para arrendamiento de vehículos con conductor por cada 30 autorizaciones existentes.

También se modificó la disposición transitoria primera para permitir a las personas físicas titulares de varias autorizaciones de taxi continuar en posesión de las autorizaciones si en el plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de la Ley, adscriben vehículo adaptado para personas con movilidad reducida.

Entre las modificaciones destacan también las mejoras incorporadas en el artículo que hace referencia a las nuevas autorizaciones de taxi a través de un procedimiento de libre concurrencia. En este punto se han introducido más garantías para los profesionales del taxi al concretar los criterios que deben valorarse en el procedimiento de libre concurrencia.

La Ley del Taxi acaba de ser aprobada por mayoría en las Cortes Valencianas. Un portavoz autorizado de la Conselleria de Transportes aseguró ayer, en este sentido, que durante el trámite de participación pública las distintas asociaciones de taxistas participaron dando a conocer sus puntos de vista y presentando sus oportunas alegaciones y observaciones. En este trámite, esta cuestión no apareció en ningún momento, ni por parte de los taxistas ni por parte de ninguna enmienda de los grupos parlamentarios, según la Conselleria. «Nos consta que este problema sólo se ha suscitado entre los taxistas de Alicante, y no tanto en otras estaciones de AVE actuales o futuras. O sea, no es una demanda que concite la unanimidad de los profesionales del taxi.

Este tipo de contratación de servicios concertados no es, según la Conselleria, nuevo, puesto que es el procedimiento que se está utilizando en los aeropuertos de València y Alicante/Elche. Con la aparición del AVE, el tren de alta velocidad ha venido a sustituir gran parte de los tráficos que antes servía el avión. «Por lo tanto, hay que esperar un impacto reducido sobre los taxistas de Alicante. No obstante, haremos un seguimiento para valorar el impacto de la ley en esta cuestión», aseveraron.