Los Reyes traen bajada de temperaturas por toda la provincia de Alicante y lluvias localizadas

Reyes fríos y lluvioso. Si la anunciada bajada de temperaturas respetó la tarde de las cabalgatas, no ha sido igual con el fin de semana de estrenar juguetes y disfrutar regalos. El festivo de Reyes ha amanecido este sábado en la Comunidad Valenciana con cielos nubosos o cubiertos y una bajada generalizada de temperaturas. En poblaciones alicantinas como Villena ha vuelto a registrar temperaturas por debajo de cero grados (-1´7), y el Onil o L'Alqueria d'Asnar no han llegado a los dos grados (1´6). En la capital, el desplome ha sido evidente, con una bajada de seis grados tanto en las máximas como en las mínimas. De los 23 grados de máxima y los 15 de mínima de hace unos días se ha pasado a los 17 de máxima y 7 de mínima, que el domingo y el lunes todavía se reducirán algún grado más.

Otra novedad climatológica de este fin de semana en la ciudad de Alicante es la lluvia, prevista para esta misma tarde. Además, se esperan nevadas en la provincia de Castellón y precipitaciones y chubascos localmente fuertes en el interior de Valencia, que está en aviso amarillo (riesgo) por lluvias acompañadas de tormenta.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la cota de nieve se situará al principio de la jornada entre 1.400 y 1.500 metros y bajará a lo largo del día hasta los 1.100 metros en el norte y 800 metros en el sur de la región. La alerta por lluvias está activada para esta tarde, entre las 15 y las 23 horas, en el interior de Valencia y el norte de Castellón.

Los termómetros no pasarán de los 19 grados de máximas, tras el calor inusual para el inicio de enero de las últimas jornadas. La bajada térmica se notará en las tres capitales de provincia: de 17 a 8 grados en Alicante y 15 a 7 tanto en València como en Castellón de la Plana. La localidad castellonense de Morella será de las pocas que podrán anotar valores negativos.

El viento sopla de componente variable flojo al principio del sábado y a intervalos de sureste flojo a moderado en las provincias de Castellón y Alicante. En Valencia, tenderá a componente oeste flojo a moderado al final del día.

En materia de incendios forestales, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Generalitat Valenciana ha desactivado para este fin de semana la alerta por fuegos, que está en nivel verde (sin riesgo) en toda la región, a diferencia de los últimos días.

Domingo y lunes

Mañana domingo, 7 de enero, continuarán los cielos nubosos con chubascos en el tercio norte de la Comunitat Valenciana, mientras las lluvias serán más improbables en el resto de la región. La cota de nieve quedará en torno a los 900 metros y las temperaturas seguirán bajando, con heladas débiles en zonas altas del interior.

Para el inicio de la semana, este lunes 8, se mantendrán las nubes y las lluvias ocasionales durante la primera mitad del día. De nuevo, heladas débiles y cota de nieve más baja, a alrededor de 600 metros.