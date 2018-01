«No dudé un momento en hacerme donante»

? María Puch fue una de las primeras mamás que se animó a colaborar con el banco de leche del Hospital General de Alicante tras dar a luz a su hijo Mateo, que ahora tiene tres meses. «Soy donante de sangre y para mí fue un reto porque me dan pánico las agujas. Así que cuando me hablaron de esta iniciativa no dudé un momento en colaborare si era posible». Periódicamente acuden del Centro de Transfusión a recoger la leche en casa de María.