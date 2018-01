El PP arremete contra Echávarri por los recortes de dinero para Comercio tras su imputación

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Alicante alerta del "tijeretazo" que el gobierno municipal socialista del alcalde Gabriel Echávarri ha practicado en el área de Comercio, con una reducción del 40% prevista para este año, respecto al presupuesto de este área en 2017, siempre según los populares. El PP afirma que la partida prevista para 2018 se ha quedado en 611.633 euros frente al 1.080.133 euros del ejercicio anterior.



"Estamos hablando de una reducción sustancial en un área muy importante para ciudad, y que puede estar pagando los platos rotos de la imputación del alcalde en el denominado 'caso Comercio' que investiga el presunto fraccionamiento de contratos", señala el edil popular Israel Cortés. En este sentido, el mismo concejal señala que "de forma inexplicable" la Gala de Comercio del año 2017 no se ha realizado, "después de que la última acabara en los juzgados por supuestas irregularidades en las que presuntamente está implicado el primer edil".



Frente a esta reducción sustancial en Comercio, llama la atención del PP el hecho de que la partida destinada a campañas publicitarias aumente, pasando de los 58.000 euros del año pasado a 65.000 euros este año, indica Cortés, que recuerda que precisamente son las campañas publicitarias de Comercio las que están siendo investigadas en estos momentos en los juzgados por presunta prevaricación en las contrataciones.



"Y llama la atención porque, sin embargo, en la partida destinada a actividades de promoción comercial, dinamización y hostelería se produce una bajada sustancial del presupuesto, pasando de 130.000 euros en 2017 a los 80.000 euros previstos para este año"·.



"Mientras esta partida aumenta otras sufren un tijeretazo importante e incluso hay proyectos que desaparecen", insiste el PP. Cortés pone como ejemplo el abandono del proyecto de construcción del mercado municipal de la Zona Norte, sin ejecutar en los presupuestos del año anterior, "que en 2018 ha sido descartado sin dar más explicaciones".



"Se trata de un proyecto que había sido acogido con ilusión en los barrios de esta zona de Alicante, que ahora ven como una vez más el gobierno de Echávarri les margina", sentencia.



"En definitiva, que entre el tijeretazo del 40% de su presupuesto, la no celebración de la gala, los retrasos alarmantes en la instalación del alumbrado navideño y el abandono del proyecto de Mercado en la Zona Norte, podemos decir que el área de Comercio ha sufrido un severo castigo desde la imputación del alcalde por un asunto relacionado con la gestión de ese área".



Sin partidos por el césped

Por otra parte, la concejala del PP Marisa Gayo insta a la responsable de Deportes, Eva Montesinos, a dejarse de promesas y a hacer su trabajo, "que es el de preocuparse de que los alicantinos dispongan de unas instalaciones deportivas mínimamente adecuadas". La edil popular ha hecho estas declaraciones tras conocerse la decisión del Ayuntamiento de suspender los partidos de la Ciudad Deportiva y el Monte Tossal por el pésimo estado del césped artificial.

Gayo afirma que los socialistas llevan ya casi tres años gobernando y dirigiendo este área, y no han hecho nada ni han mostrado ningún interés por el deporte y los deportistas, preocupándose sólo por mantenerse en el poder a toda costa. "Habiendo pasado lo peor de la crisis y con unas disponibilidades económicas mejores que en el mandato anterior, no se puede entender que estén tardando tanto en mejorar las instalaciones y que nos tengamos que encontrar con la lamentable noticia de que se tienen que suspender todas las competiciones del fin de semana en el Monte Tossal y en la Ciudad Deportiva".

El PP no entiende cómo unas instalaciones que no son válidas para la práctica deportiva ni para las competiciones, por el riesgo de lesiones, sí que pueden utilizarse para entrenamiento. "No tiene ningún sentido, si es que tienen algo de sentido las cosas que decide Montesinos, porque el riesgo de lesión es el mismo en un caso y en otro".

"Montesinos ya ha dado sobras muestras de no tener ni idea de lo que es gestionar Deportes, pero ahora que está atrincherada en el gobierno municipal con sus compañeros del PSOE, después de la ruptura del tripartito, la incompetencia es mayor", concluye la edil popular.