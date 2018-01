El PP acusa al PSOE de querer desmontar la Unidad Canina

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Alicante considera «muy grave» la situación de la Unidad Canina de la Policía Local tras el informe del veterinario municipal en el que alerta de la falta de limpieza y de las malas condiciones en que se encuentran los perros, «que en algunos casos tienen que pasar hasta 16 horas al día encerrados y sin atención». En su informe, el veterinario municipal alerta sobre la necesidad de habilitar una zona de esparcimiento real para los siete perros de la Unidad Canina, e insta a extremar la limpieza en los caniles para evitar la proliferación del mosquito tigre.

El PP acusa al edil socialista de Seguridad y Policía, Fernando Marcos, de querer desmontar la Unidad Canina «por un capricho injustificado, porque los caniles se construyeron para dar un servicio y ahora no los pueden tener abandonados por una revancha política. Como es algo que hizo el PP se lo quieren cargar igual que han hecho con la unidad Fox de los veladores», afirma la edil Marisa Gayo.

El PP pide a Marcos que no meta a la Unidad Canina en sus revanchas políticas, «ya que prestan un gran servicio y son referentes a nivel estatal». Gayo critica las afirmaciones del concejal de Seguridad de que con la reordenación del servicio hay siempre perros los fines de semana, «porque muchas veces los guías están haciendo servicios ordinarios, por lo que los perros tampoco salen los sábados y domingos». «Son ya cuatro informes desfavorables, uno de gran peso como es el del veterinario municipal, en el que por el bien de los animales se desaconseja la organización actual de la Policía Local, porque los perros no reciben el trato humano necesario ni están suficientemente entrenados». Marcos no quiso hacer declaraciones.