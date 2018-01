Los ingresos por gripe en los hospitales de la provincia de Alicante obligan a suspender intervenciones

Las Urgencias y el área de Medicina Interna del General de Elche están colapsadas y en Alicante el número de ingresos urgentes sube un 30%.

La epidemia de gripe sigue su escalada en la provincia de Alicante, lo que está poniendo al límite la capacidad de hospitales y centros de salud para atender a la gran cantidad de enfermos que acuden aquejados no sólo por esta dolencia, también por neumonía y otro tipo de afecciones respiratorias. En las últimas dos semanas, el número de ingresos por la gripe y neumonía ha aumentado un 30% y en los centros de salud se está atendiendo al doble de pacientes de lo que es habitual.

En la ciudad de Alicante, los mayores problemas se están registrando en el hospital de Sant Joan. La saturación de Urgencias y la falta de camas en las plantas de hospitalización obligaron ayer a suspender ingresos programados para pruebas de hemodinámica y para tratamientos de desintoxicación, según informó el sindicato UGT y confirmaron fuentes del hospital. De esta forma se lograron liberar 30 camas para poder dar cabida a la gran cantidad de pacientes que en la jornada de ayer acudieron a Urgencias, muchos de ellos ancianos aquejados de gripe, neumonía y otros problemas respiratorios.

Entre las 8 y las 15 horas habían sido atendidos en este servicio 150 enfermos, «cuando lo normal en una jornada completa son cerca de 200 asistencias», señalan desde UGT. La presión asistencial obligó a habilitar la denominada Unidad de pre Ingreso para aislar a enfermos con gripe, lo que levantó las críticas de este sindicato, al considerar que no reúne las características para albergar a enfermos en situación de aislamiento. «Se trata de una estancia con 16 camas separadas por cortinas y en la que los enfermos comparten un solo baño. No son condiciones para tener a pacientes en aislamiento porque una simple cortina no evita la propagación de los virus».

En la mañana de ayer la presión asistencial fue tal que muchos pacientes, según UGT, llegaron a esperar dos horas para pasar el triaje y las sillas de ruedas se terminaron. Algunos enfermos relataron a este diario la situación de agobio que vivieron en la sala de espera «con ambulancias sin parar de llegar, pacientes con mascarillas y personas que trataban de abrir puertas y ventanas para ventilar la estancia y que no se produjeran más contagios».

En el servicio de Neumología de este centro sanitario la media de ingresos está siendo estos días de 15 enfermos, «cifra muy por encima de lo habitual», señala Eusebi Chiner, jefe de Neumología del hospital de Sant Joan.

La gripe este año se ha adelantado en dos semanas respecto al año anterior y además, añade Chiner, «está siendo muy virulenta, con un alto grado de contagios, entre familiares y en los propios centros de trabajo». Desde la dirección del hospital señalaron por la tarde que aún había 12 camas libres, pero con 12 pacientes pendientes de ingresar, cuatro de ellos esperando en los pasillos.

En el Hospital General la situación también está siendo más complicada esta semana, aunque según destacan desde la dirección, todavía quedan 40 camas libres en todo el centro sanitario para ingresar a pacientes con gripe y otros problemas respiratorios.

No obstante, estas mismas fuentes reconocen que de mantenerse este ritmo de ingresos, en los próximos días podría haber dificultades de espacio. Y es que estos días está habiendo una media de 70 ingresos urgentes,, cuando lo habitual suelen ser unos 30 ó 35. De hecho, en las últimas horas se ha abierto la mitad de una planta que permanecía estas vacaciones sin ocupar debido al descenso en el número de intervenciones quirúrgicas, con lo que se ganarán 15 camas más de ingreso.

En este centro sanitario había ayer 87 pacientes ingresados con gripe y aislados. En Urgencias el ritmo de trabajo era incesante. Según datos de la dirección, el día 1 se atendieron en este servicio a 523 pacientes, cuando lo habitual es que no se llegue a 400.

En el Hospital General de Elche el servicio de Urgencias lleva varios días colapsado, igual que la planta de Medicina Interna, donde se ingresa a los enfermos más graves. Además de enfermos de gripe y neumonía, el perfil mayoritario que se está atendiendo es el de enfermos con otras patologías que se ven agravadas estos días por los virus de la gripe y respiratorios.

En cuanto a los centros de salud, idéntica situación. En la ciudad de Alicante, centros como el de San Blas están atendiendo estos últimos días al doble de enfermos de lo habitual, con agendas que sobrepasan los 75 pacientes, cuando lo habitual son 40.

La situación se ve agravada por el hecho de que estos días, la mayoría de los centros de salud reduce su actividad por las tardes al mínimo, atendiendo solo casos urgentes que acuden sin cita. Desde el Sindicato Médico critican que no se haya sustituido a los médicos que estos días se encuentran de vacaciones ni que se hayan tomado otro tipo de medidas, como la de adelantar el horario de apertura de las urgencias extra hospitalarias para aliviar la presión en los centros de salud.

Según los últimos datos sobre la gripe proporcionados por la Conselleria de Sanidad la pasada semana, la Comunidad Valenciana se encuentra ya en situación de epidemia, al sobrepasar los 55 casos por 100.000 habitantes. En concreto se notificaron en la última semana 105 contagios por 100.000 habitantes.