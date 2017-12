Erasmus plus de los Agustinos para eliminar barreras

Cinco centros educativos europeos, el colegio concertado San Agustín de Alicante, el Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura en Portugal, SEPUGS Vasil Antevski Dren de Sofía en Macedonia, Sivas

Lisesi en Turquia -país organizador- y Rigas 18 vakara vidusskola en Letonia, participan en el proyecto Erasmus+ KA2 «We are different, we are Europe, all together», que aborda las cinco culturas implicadas en todas sus variantes con el objetivo de reconocer las similitudes y diferencias, para eliminar posibles prejuicios y barreras, así como reducir los

conflictos compartiendo.