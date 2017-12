El PP garantiza el sueldo a Echávarri en un pleno aciago para un Pavón nervioso

La marca blanca de EU fracasa en cinco de las seis iniciativas elevadas al plenario

Lo pensaba buena parte de los presentes en el salón de plenos del Ayuntamiento de Alicante y lo verbalizó el portavoz municipal del PP, Luis Barcala: «Hoy ha recibido lo suyo, lo de Natxo Bellido y lo de Gabriel Echávarri. Señor Pavón, ha conseguido que el alcalde salga de rositas. Ése es su mérito. Enhorabuena señor alcalde, va a celebrar una Navidad que no se la imagina ni por casualidad». Y es que después de encadenar plenos en los que todo el protagonismo recaía sobre la figura del alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, por su negativa a dimitir pese a estar encausado en dos procedimientos judiciales por presunta prevaricación, el foco fue ayer compartido con el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, que se mostró nervioso, con enganchones verbales con Echávarri, Barcala y Belmonte, y que sólo consiguió sacar adelante una de las seis propuestas que su formación elevó al último pleno de un año marcado en el Ayuntamiento por la ruptura en noviembre del tripartito.

La sesión celebrada ayer empezó a torcerse pronto para Pavón, y también para el otro exsocio del tripartito, Natxo Bellido (Compromís). Ambos, aunque por separado, elevaron sendas mociones en las que reclamaban la creación de una comisión para reformar el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP), una vía con la que pretendían dejar sin sueldo a Echávarri, al proponer retirar el salario y las competencias a los concejales «imputados por casos de corrupción». Ambas iniciativas, sin embargo, no salieron adelante porque Echávarri contó con el apoyo del PP y de los dos tránsfugas (16 votos en contra), junto a la abstención de Ciudadanos (5).

Los populares, extraños escuderos ayer de los socialistas en el pleno, calificaron la iniciativa de «demagógica, incoherente y oportunista», y añadieron que el objetivo de los dos exsocios del gobierno de izquierdas que arrancó este mandato era «asfixiar y estrangular» al alcalde en una «batalla cainita» generada en el seno del extripartito. Barcala propuso a Pavón y Bellido que promuevan una moción de censura si realmente quieren forzar la dimisión de Echávarri, procesado por el presunto fraccionamiento de contratos en Comercio e imputado por el despido de la cuñada de Barcala. El portavoz popular, además, recordó que en el grupo municipal de Guanyar hay una concejala «condenada por la comisión de un delito», en alusión a Marisol Moreno. La oposición del PP a la propuesta para dejar sin sueldo a Echávarri se sustentó, más allá de los argumentos esgrimidos en público por Barcala, en que el actual ROP de Alicante es obra del anterior gobierno de Sonia Castedo y en que la Diputación, gobernada por el PP con el apoyo necesario del tránsfuga Sepulcre, es refugio de dos vicepresidentes (Eduardo Dolón y Bernabé Cano) imputados, que a día de hoy perciben sueldo público.





Al margen del pacto de gobierno

El PSOE, que al inicio del actual mandato firmó el pacto que propició el tripartito en el que se recogía textualmente la propuesta que ayer rechazaron, también habló de «moción oportunista», asegurando que tanto Guanyar como Compromís, socios de gobierno hasta hace poco más de un mes, buscaban «manchar el nombre del alcalde». La edil Gloria Vara se dirigió especialmente a Bellido, a quien acusó de «radicalizarse». Sobre Pavón, por su parte, la edil socialista ironizó al asegurar que, si «finalmente resulta imputado [en alusión a la querella presentada por Castedo contra el líder de Guanyar por supuestamente manipular datos de un informe relativo al PGOU que investiga un juzgado], que ojalá que no, seguro que dejará su acta como concejal». En alusión concreta a las mociones debatidas, la concejala Vara insistió en que el presunto fraccionamiento de contratos por el que Echávarri está procesado no supone un caso de «corrupción», además de recalcar que el pacto de gobierno suscrito en junio de 2015 por PSOE, Guanyar y Compromís está «roto» tras la salida voluntaria del gobierno de sus ahora exsocios. Es decir, el grupo socialista se desmarca ya públicamente de los compromisos que firmaron en el acuerdo que posibilitó el regreso de la izquierda al ejecutivo local tras veinte años de gobiernos del PP.

Por parte de los grupos proponentes, Víctor Domínguez, portavoz adjunto de Guanyar, justificó la presentación de la iniciativa por la inacción de Echávarri, durante la vigencia del tripartito, para cambiar el actual ROP. «No se puede esperar más y hay que partir de los ejes del pacto de gobierno», añadió Domínguez, al referirse al pacto de gobierno del tripartito que recogía la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno y, en concreto, dejar sin sueldo y competencias a concejales imputados por corrupción. Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, aseguró que la moción no era para «quitar sueldos a nadie», alegando que su formación siempre se ha posicionado «en contra de hacer política con los sueldos». Según Bellido, Compromís «no quiere quitar el sueldo al alcalde, sino que dimita». En la moción inicial de la coalición, que suavizaron días después, el punto sobre los sueldos incluía dejar sin retribución a los concejales en situación de «procesamiento judicial en cuestiones relacionadas con el ejercicio de sus funciones públicas», en una referencia aún mas directa sobre la figura de Echávarri. Bellido, a través de la fórmula plenaria de la pregunta volvió a solicitar ayer al alcalde que dimita. El regidor guardó silencio y fue el portavoz adjunto del grupo, Fernando Marcos, quien reiteró que Echávarri no dimitirá: «Lo ha dicho por activa y por pasiva». Marcos le dijo a Bellido que, «quienes deciden por él [sin concretar nombres], le engañaron; le dijeron que el alcalde iba a caer y se lanzó en tromba», en referencia a la renuncia a las competencias de gobierno. «Ahora usted se ha quedado sin portavocía, Compromís sin gobierno y el que decide por usted, callado, porque no lo hemos oído pedir la dimisión del alcalde», concluyó el edil socialista, quien, al igual que su compañera Vara, también se dirigió a Pavón por la querella presentada por Sonia Castedo: «¿Dimitirá si resulta imputado? Como tanto alardea de coherencia,entendemos que nada más conocerse si le imputan, que ojalá no ocurra, dimitirá y entregará su acta».





Ni mociones ni declaraciones



La frase con la que Barcala prácticamente cerró su participación en el pleno de ayer no se centraba únicamente en el fracaso de dejar a Echávarri sin sueldo, sino que Guanyar sólo consiguió sacar adelante una de las seis propuestas que presentó al pleno de ayer, referida a promover la protección de Aguamarga y las lagunas de Fontcalent. Pavón se convirtió en el principal foco de las críticas que ayer se vertieron, dejando en un segundo plano a Echávarri. Al margen del fracaso en el intento de dejar sin sueldo al alcalde, Guanyar tampoco consiguió sacar adelante su moción para tramitar la aprobación de la ordenanza sobre tenencia y protección de los animales (votos en contra de PP y PSOE y la abstención de los tránsfugas), ni la que apostaba por iniciar el procedimiento para declarar una zona saturada acústicamente en el Centro Tradicional y el Casco Antiguo (con PP y PSOE de nuevo en contra, al igual que Belmonte, y con Ciudadanos y Sepulcre absteniéndose). En ambos casos, la formación que lidera Pavón recibió reproches por promover ahora, ya desde la oposición, iniciativas en dos áreas que han gestionado hasta hace poco más de un mes. En sus intervenciones, los más duros con Pavón fueron la socialista Eva Montesinos y el popular José Ramón González. La nueva responsable de Urbanismo acusó a su antecesor de haberle «faltado valor y sobrado cobardía» mientras era el responsable de Urbanismo para regularizar el tardeo, mientras que el popular fue más explícito: «Tiene ADN de la oposición: cosa que coge, cosa que destruye. Es un 'Terminator' político». Pavón, que no intervino antes en el punto para dejar sin sueldo a Echávarri, aseguró que «el paraíso del tardeo resulta un infierno para muchos vecinos» y calificó de «alarmantes» el ruido que registran los sonómetros de las calles más ligadas al ocio nocturno.

Guanyar tampoco logró sacar adelante sus dos declaraciones institucionales, que se referían a la adjudicación de un contrato de la Euipo (con los votos en contra de PP, PSOE y Compromís) y la petición al Gobierno central de una reforma de las pensiones (bloqueada por PP y los tránsfugas).