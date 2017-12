El comercio en bloque avala la apertura total en Alicante y València entre verano y Reyes

Los representantes del sector del Comercio de la Comunidad Valenciana ratificaron ayer el acuerdo sobre horarios comerciales, que fija en 38 días los festivos aperturables en toda la ciudad de Alicante y, también, en las cinco Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de València, desde el 15 de junio y hasta el domingo de después de Reyes. El conseller de Economía, Rafael Climent (Compromís), presidió la firma del pacto junto al director general de Comercio, Natxo Costa (Compromís), un acuerdo similar al que se alcanzó en el Observatorio de Comercio del pasado 8 de diciembre. Finalmente, el documento no cuenta con el apoyo de los sindicatos CC OO, UGT y Unión Gremial, aunque sí de los sindicatos Fetico y Facsa, vinculados a las grandes superficies.

El sector comercial y la Generalitat Valenciana establecen además que, desde el 15 de junio y hasta el domingo de después de Reyes, se abrirá 40 días en Finestrat, Torrevieja, L'Alfàs del Pi, Benissa, Orihuela Costa, Pilar de la Horadada costa y Alborache (Valencia), mientras que para el resto del territorio de la Comunidad, se abrirán once días. Por otro lado, los festivos aperturables en zonas que no son ZGAT para el próximo año serán: 7 de enero, 18 de marzo, 1 de abril, 1 de julio, 25 de noviembre y 2, 8, 16, 23 y 30 de diciembre.

El conseller Climent explicó que la negociación de los últimos días para rebajar de 38 a 31 festivos las aperturas en la ciudad de Alicante no prosperó finalmente por la negativa de una gran superficie comercial, por lo que le ha quedado esa «espina hasta el último momento». Con todo, añadió que la Generalitat «no cierra ninguna puerta» e insistió en que Alicante tiene la «posibilidad de mejorar los horarios a través del Consejo local de Comercio», siempre que cierren un acuerdo que no cuente con el rechazo de ningún agente del sector. Este asunto fue uno de los principales puntos de fricción entre el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, y el director general de Comercio, Natxo Costa, en el Consejo Local de Comercio celebrado el pasado miércoles. Echávarri criticó que un posible acuerdo surgido de Alicante no pueda contar con ningún voto en contra, pese a la crítica de tres sindicatos al pacto autonómico suscrito ayer con el sector comercial.