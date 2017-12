PP y PSOE se vuelven a unir para tumbar el intento de Pavón de limitar los veladores en el centro

La propuesta de Guanyar Alacant para iniciar el procedimiento para declarar una zona saturada acústicamente en el área central de la ciudad ha sido rechazada por el pleno municipal, con los votos en contra de PP, PSOE y la tránsfuga Nerea Belmonte, junto a la abstención de Ciudadanos y del también tránsfuga Fernando Sepulcre. La iniciativa de Guanyar ha sumado el insuficiente voto a favor de Compromís.

En la defensa de la propuesta, el portavoz de Guanyar Alacant y exconcejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, ha recordado que el "paraíso" del tardeo resulta "un infierno para muchos vecinos". Pavón ha subrayado que las mediciones del ruido registradas por los sonómetros en el Centro Tradicional y el Casco Antiguo son "alarmantes". "Estamos hablando de derechos fundamentales de las personas", ha añadido Pavón, quien ha asegurado que durante su mandato no se decretó una Zona Acústicamente Saturada por los "palos en las ruedas" que se le pusieron durante los dos años y medio al frente de la Concejalía de Urbanismo. El líder de Guanyar ha acusado al PSOE de estar "más interesado" en defender los derechos de los hosteleros frente a las reclamaciones de los vecinos. "Están deshaciendo todo lo que yo hice, que fue bastante. Había un descontrol en la concesión de licencias", ha concluido Pavón.

Por parte del PSOE ha intervenido la portavoz del equipo de gobierno y nueva concejala de Urbanismo, Eva Montesinos, quien ha abogado por buscar el "consenso" entre las partes implicadas. "Trayendo ahora esta propuesta, usted señor Pavón es un oportunista. Hasta ahora no ha tenido voluntad de hacer nada, como concejal de Urbanismo le ha faltado valor y le ha sobrado cobardía", ha respondido Montesinos, quien ha recordado que la Concejalía de Seguridad ha anunciado un refuerzo policial en la zona afectada por el tardeo.

En su intervención, el concejal popular José Ramón González ha sido duro con Pavón por su periodo al frente de Urbanismo: "Tiene ADN de la oposición: cosa que coge, cosa que destruye. Es un Terminator político". El edil del PP ha apostado por que todas las partes se "sienten" para intentar lograr un acuerdo entre vecinos, hosteleros y formaciones políticas. El PP, junto al PSOE, ha tumbado la propuesta de Guanyar, que ha contado con el apoyo de asociaciones vecinales que han intervenido al inicio del punto. También ha tomado a palabra un representante del sector hostelero.

Por otra parte, el pleno también ha descartado la propuesta de Guanyar para tramitar en el pleno la aprobación de la ordenanza sobre tenencia y protección de los animales, con los votos en contra de la unión de PP y PSOE, junto a las abstenciones de los dos concejales tránsfugas. En cambio, ha salido adelante por unanimidad la iniciativa del PP para crear el Consejo Local de Protección Animal.

En el apartado de declaraciones institucionales, el pleno ha aprobado por unanimidad manifestar el "total respeto del Ayuntamiento de Alicante a la libertad religiosa y facilitar la celebración de los actos que se organicen con motivo del Día de la Reforma por parte de la Comunidad Evangélica cada 31 de octubre". También ha sido aprobada la propuesta del PP para instar a la Conselleria de Vertebración del Territorio para que proceda a aprobar la bonificación del 20% a las familias numerosas de carácter general y el 50% a las familias de categoría especial en las tarifas del servicio interurbano de autobuses cuyo recorrido transite por el término municipal de Alicante, así como del servicio del TRAM. La propuesta ha contado con el voto a favor de todo el plenario, salvo la abstención de Guanyar.

Por otro lado, el pleno también ha tumbado la declaración institucional de Guanyar para instar a "la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) y a la Comisión Europea a revisar la adjudicación del contrato para el mantenimiento y desarrollo de los sistemas informáticos de la Euipo a fin de que no se produzca ningún despido de las alrededor de 150 personas que actualmente desempeñan dichas funciones". La propuesta ha contado con el voto en contra de PSOE, PP y Compromís, la abstención de Ciudadanos y el voto a favor de Guanyar y los dos tránsfugas.