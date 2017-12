Nuevo choque entre Echávarri y la Generalitat por la libertad comercial

Nuevo enfrentamiento entre el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, y el director general de Comercio, Natxo Costa (Compromís). En este caso, por los criterios establecidos por la Conselleria de Economía para aceptar un pacto a nivel local que pudiera surgir en la ciudad de Alicante al margen del acuerdo autonómico que, según Costa, es «inminente» y que permitirá la apertura total del comercio en domingos y festivos entre el 15 de junio y el primer domingo de Rebajas de enero. El director general de Comercio aseguró ayer, en el Consejo Local de Comercio, que aceptará un futuro acuerdo local siempre que no sume ningún voto en contra por parte del sector. Por su parte, el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, reclamó la «soberanía» del Ayuntamiento y a su vez reclamó que la Generalitat tramite ese posible pacto a nivel local siempre que obtenga mayoría en el Consejo Local, aunque cuente con el rechazo de algún miembro del sector comercial alicantino. «No estamos de acuerdo con ese sistema de votación. Le hemos pedido que recapacite», señaló la concejala de Comercio, Gloria Vara, quien dejó abierta la puerta judicial si el Consell no cambia su criterio para una futura votación.

En las horas previas a la reunión celebrada ayer en el salón de plenos, el director general de Comercio participó en una negociación para incluir de inicio las «peculiaridades» de Alicante en el acuerdo autonómico, aunque finalmente no se llegó al consenso necesario. «Hemos negociado pasar de 39 aperturas en Alicante a 30, pero Anged (Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución) no ha cogido el guante», prosiguió ayer Costa, en alusión a reducir en Alicante el acuerdo que se ultima a nivel autonómico, no permitiendo tampoco la apertura entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre. Fuentes de El Corte Inglés de Alicante, miembros de Anged, aseguraron ayer que «respetan el acuerdo del Observatorio de Comercio», dejando a un lado por ahora las alternativas a nivel local que se han puesto sobre la mesa en las últimas horas sin éxito.

Sobre el acuerdo autonómico, Costa afirmó que el proceso de adhesión de las entidades «será inminente» y explicó que, superado ese trámite, la conselleria tiene que darle forma legal (decreto o decreto ley) al acuerdo y luego someterlo a votación de las Cortes.